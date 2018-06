Carro da Tropa de Choque capota e avenida é bloqueada Um carro da Tropa de Choque da Polícia Militar capotou por volta das 13h45 na Avenida Júlio Buono, na altura do número 230, na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), três policiais sofreram ferimentos leves. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas. Em razão do acidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um bloqueio na Avenida Júlio Buono, entre as ruas Marcílio Franco e Luciano Broinizzi. A alternativa para os motoristas que trafegam pela região é seguir pela Rua Felipe de Lorenzo. Congestionamento Os motoristas que trafegam nesta tarde pelas principais vias da capital enfrentam 48 quilômetros de congestionamento. O índice,registrado às 15 horas, está um oito quilômetros acima da média para o horário. O pior trecho de lentidão está na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Marginal do Pinheiros, onde o motorista segue em baixa velocidade por cinco quilômetros a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro. Pela pista expressa Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, o congestionamento é de três quilômetros a partir da Ponte do Piqueri. Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, a realização de um mutirão de limpeza, iniciado às 13h25, interdita a faixa da esquerda no início da Ponte Transamérica e provoca lentidão do local até a Ponte Nova do Morumbi, cerca de 2,5 quilômetros.