Carro de Garotinho é baleado no Rio O deputado federal Anthony Garotinho (PR-RJ) prestou ontem depoimento na Polícia Federal, em Campos, sobre um suposto atentado ocorrido na noite de sexta-feira. Segundo o político, seu carro foi atingido por dois tiros quando saía da representação do Partido da República em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.