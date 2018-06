Carro de policial militar é alvo de tiros em Guarulhos O carro de um policial militar foi atingido por pelo menos três tiros na manhã desta segunda-feira, 17, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com informações iniciais do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o policial estava em casa quando ouviu os disparos, por volta do meio-dia. Quando saiu, encontrou o carro com as marcas de pelo menos três tiros. Ninguém se feriu e a polícia ainda não tem pistas dos autores dos disparos. A ocorrência foi registrada no 7º Distrito Policial. Os ataques atribuídos à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), iniciados na última quarta-feira, diminuíram bastante na cidade de São Paulo neste fim de semana.