Carro de vereador santista é baleado O vereador Fausto Figueira Miranda Jr., do Partido dos Trabalhadores (PT) de Santos foi baleado quatro vezes por volta das 20h30 de ontem. O incidente aconteceu minutos antes de o vereador sair da Câmara de Municipal de Santos, onde participava de uma entrevista coletiva. Os tiros contra o carro de Fausto Figueira podem ter sido uma advertência ou um atentado criminoso. O vereador é integrante da Comissâo Especial de Investigações da Câmara Municipal e vem investigando denúncias de irregularidades na Segurança Pública da cidade, nos contratos de shows realizados pelo prefeito Beto Mansur, do Partido Progressista Brasileiro (PPB). Ele também vinha denunciando, em jornais da região, funcionários da Companhia Santista de Transportes Coletivos (CSTC), que estariam recebendo salários sem trabalhar. A polícia ainda não tem pistas sobre quem atirou contra o carro do vereador.