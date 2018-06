Carro desgovernado atropela quatro pessoas no Rio Um carro desgovernado atropelou quatro pessoas em um ponto de ônibus no Leblon, zona sul do Rio, na madrugada deste sábado, 17, causando a morte da servente Anísia Maria Trindade Manoel, de 64 anos. Ela teve múltiplas fraturas, traumatismo craniano e chegou a ser internada no Hospital Miguel Couto, zona sul do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. Anísia ficou prensada entre o carro e a porta de uma lanchonete, que estava fechada. Anísia e as demais vítimas eram funcionárias de uma empresa de serviços de limpeza que esperavam o ônibus para voltar para casa quando carro dirigido por Ricardo Barbosa de Assis em alta velocidade derrapou na pista, atingiu o grupo, derrubou dois orelhões e bateu em um lanchonete, que estava fechada. Diana Loris, de 43 anos, e Alaíde Jesus dos Santos, de 56 anos, tiveram ferimentos nas pernas. A quarta vítima, Carlos Alberto da Silva, fraturou as duas pernas. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado até o hospital para exames. Ele prestou depoimento na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e foi liberado. Matéria alterada às 17h38 para acréscimo de informações