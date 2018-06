Carro despenca do 1º andar de prédio no Rio Uma manobra atrapalhada do motorista Carlos Henrique Pinheiro Louzada fez cair, na manhã de hoje, um Jeep Cherokee do primeiro andar da garagem do prédio número 480 da Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, na zona Sul do Rio. De acordo com bombeiros, Louzada engatou a marcha-à-ré em vez da primeira, derrubou a mureta de proteção da garagem do edifício e caiu de uma altura de quatro metros na calçada com as rodas para cima. Apesar do susto, ele teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Miguel Couto por uma ambulância que passava no momento do acidente. "Graças a Deus não caiu na cabeça de ninguém. Já pensou? Agora, além de se preocupar com assaltos, o carioca tem que ficar de olho em carros voadores", disse um bombeiro.