Carro do goleiro Bruno poderá ser vistoriado hoje

SÃO PAULO - Como parte das investigações sobre o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-namorada que diz ter um filho de 4 meses com o goleiro Bruno, do Flamengo, o carro pertencente ao jogador poderá passar por perícia ainda nesta terça-feira, 29.

O veículo Range Rover de Bruno, emplacado no Rio de Janeiro, foi apreendido no último dia 9 durante uma blitz da Polícia Militar em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações do delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia de Minas Gerais (DHPP-MG), Edson Moreira, o carro era dirigido por um segurança de Bruno e foi apreendido por estar com o licenciamento vencido.

O veículo foi levado para o pátio de recolhimento da TransCon (Secretaria de Trânsito de Contagem). Segundo funcionários, o carro está lacrado e permanecia no local até as 11h45 aguardando definição da polícia para a transferência do veículo para a delegacia ou se aguarda a presença dos peritos.

De acordo com o delegado, vários objetos, incluindo peças femininas, estão no interior do carro e poderão ajudar nas investigações. Para o delegado, Bruno é o primeiro suspeito do desaparecimento de Eliza.