Carro é registrado em nome de rádio de irmã do senador

Em um primeiro momento, a assessoria de imprensa de Aécio afirmou que o carro seria dele há anos. Mais tarde, alegou que o carro pertence à Rádio Arco-Íris, administrada por Andrea Neves, irmã do senador. A rádio fica em Betim (MG). Ainda segundo a assessoria, o carro fica na garagem do apartamento de Aécio e é utilizado por ele e pela irmã quando estão no Rio.

Perfil de Aécio publicado em dezembro pela revista Alfa registra que Aécio utiliza, como meios de transporte, "Land Rover Discovery, ano 2002, e moto Honda CRF 250".

A declaração de bens do tucano indica que ele tinha patrimônio de R$ 618 mil quando se candidatou ao Senado. Nenhum veículo aparece na lista.