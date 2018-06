Carro faz placa cair sobre prostituta

Uma garota de programa de 27 anos foi atingida por uma placa de sinalização, depois que um motorista aparentemente embriagado invadiu o canteiro central da Rua Dr. Moisés Kahan, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e derrubou a placa. Rudemar Cardoso dirigia um Mercedes-Benz C350 preto, por volta das 0h30 de ontem, quando perdeu o controle do carro. A garota de programa foi levada ao Pronto-Socorro de Vila Nova Cachoeirinha, onde foi examinada e liberada em seguida. Cardoso não desceu do carro e tentou ir embora do local, mas foi detido pelo taxista Ítalo Alexandro, de 37 anos, que trabalha em um ponto na região. "Eu estava no ponto aguardando um chamado quando escutei o barulho e ouvi o grito da mulher. Ele (Cardoso) deu ré no carro para ir embora, mas entrei na frente, acionei a polícia e o resgate e fiquei lá até que a polícia chegasse", contou o taxista. No momento em que foi colocado dentro da viatura da PM, Cardoso admitiu que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. "Parei para tomar um chopinho com os amigos", disse. Cardoso foi levado ao 23º Distrito Policial (Perdizes), onde se recusou a fazer o teste do bafômetro. No local, discutiu com policiais porque não queria ser levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer exame clínico, mas acabou cedendo. Se for constatado índice de álcool acima do permitido, o motorista poderá ser indiciado por embriaguez ao volante, transformando em dolosa a lesão corporal, com risco de suspensão ou até perda de habilitação.