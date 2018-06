Carro-forte assaltado em consulado não era da Protege A empresa Protege S.A. - Proteção e Transporte de Valores informa que não era seu o carro-forte assaltado na segunda-feira na frente do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, na Chácara Santo Antônio, zona sul. A empresa informa também que não presta serviços ao consulado e tampouco a qualquer agência bancária situada no endereço do consulado. A informação havia sido dada pela polícia.