Carro furtado é encontrado em lago no Distrito Federal

SÃO PAULO - Um carro boiando foi encontrado no Distrito Federal nesta segunda-feira, 17. Uma mulher estacionou o veículo em frente de sua casa na noite do domingo, ao acordar, foi avisada por vizinhos de que o veículo tinha sido visto dentro de um lago.

O caso ocorreu na região de Brazlândia, uma das 31 cidades-satélite do DF. A dona do carro registrou ocorrência por furto e um guincho foi chamado para retirar o veículo do local. O Corpo de Bombeiros informou que não há vítimas.