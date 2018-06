Carro invade ponto de ônibus e 4 morrem em Guarulhos

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida na madrugada deste sábado, 6, após um veículo invadir um ponto de ônibus na Avenida Juscelino Kubitschek, no cruzamento com Rua Joaquim Moreira, no Parque São Miguel, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu por volta das 5 horas. Entre os mortos estão três ocupantes do veículo. O ferido foi encaminhado ao Pronto Socorro Maria Dirce. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.