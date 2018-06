Carro na contramão mata três motoqueiros Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em grave acidente na Rodovia Anchieta, em Cubatão. Quatro motociclistas e seus garupas foram atingidos por um Astra que seguia pela contramão no km 61 da via. Há suspeitas de que o motorista estivesse embriagado. De acordo com Ulysses Pereira da Silva, de 24 anos, sete motos faziam o retorno quando o veículo apareceu. Três conseguiram desviar.