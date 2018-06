Carro pega fogo após cair em obra do "Fura-fila" Um automóvel se incendiou ao cair, às 06h20 desta manhã, em um enorme buraco aberto para as obras do Paulistão, o antigo Fura-Fila, na avenida das Juntas Provisórias, esquina com a rua do Grito, no sentido Ipiranga-Vila Prudente, na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro Heliópolis. Seis carros do corpo de bombeiros foram acionados. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou o local das 06h30 às 07h40. O veículo já foi removido e o trânsito liberado.