Carro pega fogo e causa uma morte na Marginal Tietê, em SP Um carro pegou fogo e deixou um morto e três feridos na tarde deste domingo na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha Lapa, próximo à Ponte Tatuapé, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17 horas. O veículo incendiado e as viaturas dos bombeiros bloqueavam totalmente a via no final da tarde, onde o trânsito está complicado, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).