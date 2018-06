Carro pega fogo no sentido Penha-Lapa da Marginal do Tietê Um carro estava em chamas na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, perto da Ponte Atílio Fontana, na tarde desta quarta-feira, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 14h15 e começou a ser controlado, e ninguém ficou ferido. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo ocupa a faixa direita da via, provocando lentidão nas proximidades do local.