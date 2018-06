Carro pode levar a polícia a terceiro envolvido no crime A identificação do atual dono do Honda Civic, placa de Salvador JMS 2200, usado no assalto ao empresário M. A. S. na quarta-feira poderá levar a polícia ao terceiro envolvido no crime. O carro está em nome de Patrícia Meireles Notari, paulista residente em Salvador. O Estado a localizou quinta-feira. Ao saber do envolvimento do veículo no assalto, ela foi à Polícia Federal no mesmo dia esclarecer que o vendeu, em 2005, para um comerciante chamado Daniel, dono de uma loja em Lauro de Freitas (BA). O carro iria para o nome da mulher do comerciante. Mas o casal só honrou 4 das 24 prestações no Unibanco e ainda deve R$ 7 mil a Patrícia, que retém o DUT do veículo.