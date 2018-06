Carro roubado é encontrado com corpo no porta-malas Foi encontrado o corpo de um homem branco, ainda não identificado, pouco antes da 1h da manhã, no porta-malas do automóvel Citroen Xsara de cor prata. O carro foi localizado, na avenida Eulália, que dá acesso à Rodovia dos Imigrantes, na Vila Fachini, zona sul. O cadáver, com várias perfurações de projéteis de arma de fogo, estava enrolado por um tapete. Como há chamuscamento no painel, a polícia suspeita de que tenham tentado incendiar o veículo. Esse veículo foi roubado no último dia 27 de janeiro, em Santo Amaro.