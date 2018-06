Carros alegóricos atrasam e interditam vias próximas ao Anhembi

Dois carros alegóricos que têm como destino o sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital, estão atrasados e ainda interditam duas vias próximas à passarela do samba. Um deles ocupa a Avenida Olavo Fontoura, no sentido Praça Campo de Bagatelle, e outro, às 6h15, ainda deixava a Ponte da Casa Verde, sobre a marginal Tietê. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego(CET), o deslocamento destes dois carros deveria ter sido encerrado antes das 6 horas desta quarta-feira, 30. Por causa do atraso, um dos acessos à Ponte da Casa Verde ainda estava bloqueado. A CET prevê que no máximo em 30 minutos os carros devem estar dentro no sambódromo, se não ocorrerem imprevistos.