Carros alegóricos bloqueiam Marginal Três carros alegóricos da escola de samba Camisa 12 bloquearam uma das faixas da Marginal do Tietê, no sentido Lapa, altura da Ponte da Vila Maria, na manhã de ontem. Os carros, que saíram sem acompanhamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), tentaram entrar pela dispersão do sambódromo do Anhembi, mas o portão estava fechado. Marronzinhos foram ao local auxiliar a passagem dos veículos, que tiveram algumas partes da alegoria desmontadas. A escola, que pertence ao Grupo 1, poderá ser multado pela CET por causar lentidão no tráfego.