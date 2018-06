Carros alegóricos começam a chegar ao Anhembi

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A travessia dos carros alegóricos das escolas de samba de São Paulo, localizadas em vários pontos da cidade, em direção ao sambódromo, na zona norte da Capital, começou a ser monitorada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na madrugada desta terça-feira, 22. A operação foi feita entre 23 e 5 horas, e ,segundo comunicado da CET, o tráfego não foi prejudicado. CET acompanha comboio da escola Unidos de Vila Maria até o Anhembi. Foto: Werther Santana/AE Outros carros partirão das zonas norte, sul, leste e oeste com destino ao Sambódromo do Anhembi, Autódromo de Interlagos e às avenidas Alvinópolis e Escola Politécnica. De acordo com a CET, o fluxo de carros alegóricos será maior entre os dias 25 a 29 de janeiro. A engenharia de campo da CET pretende acompanhar o evento e orientar motoristas e usuários. Carro 'empacotado' da Vila Maria chega ao sambódromo nesta madrugada. Foto: Werther Santana/AE