Carros alegóricos complicam trânsito em São Paulo Os motoristas que trafegam pelas rodovias que chegam a São Paulo estão encontrando vários pontos de congestionamento devido excesso de veículos na marginal do Tietê. Na manhã de hoje nove carros alegóricos se dirigiram ao sambódromo. As alegorias, que deveriam ter chegado ao Sambódromo por volta das 6 horas, estavam atrasadas e atrapalharam o trânsito na região da ponte da Casa Verde, por onde passaram. As duas pistas da marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, chegaram a ter onze quilômetros de engarrafamento.Essa lentidão teve reflexo na rodovia Castelo Branco, que está com cerca de sete quilômetros de morosidade, próximo à chegada a São Paulo. Pelo sistema Anhangüera-Bandeirantes o tráfego também está complicado. Segundo a Autoban, são cerca de dez quilômetros de lentidão na Bandeirantes.