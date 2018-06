Carros alegóricos da Mancha Verde pegam fogo no Sambódromo Dois carros alegóricos da Escola de Samba Macha Verde se incendiaram há pouco no estacionamento reservado a eles, na Avenida Olavo Fontoura, em frente ao Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo. Segundo informações do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), duas guarnições estão seguindo para o local. As chamas praticamente já destruíram o primeiro carro e continuam consumindo o outro carro. Ninguém ficou ferido e não se sabe ainda a origem do incêndio. As escolas de samba de São Paulo já estão levando seus carros alegóricos para a concentração do Sambódromo. A Mancha será a penúltima escola a desfilar no sábado, segundo dia de desfiles, que começam na sexta-feira. O carro "Uma Nova Era", da escola Unidos de Vila Maria, foi o primeiro a ser montado no sambódromo, na última sexta-feira. A Mancha e a Liga Independente das Escolas de Samba entraram em acordo sobre a data do desfile na última quarta-feira, após pedido da agremiação, que pertence ao Grupo Especial de Escolas de Samba Esportivas. Como ela iria desfilar sozinha no domingo, quando não há transmissão pela televisão, a Liga integrou a escola ao desfile do Grupo Especial.