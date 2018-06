Carros antigos, ao som de rockabilly Hoje é a última chance para participar do Encontro de Carros Antigos, que realiza sua última edição. São automóveis com mais de um quarto de século, que brilham como novos. Para embalar o encerramento, haverá um show da banda Ready Ted?s- Rockabilly Trio. No Shopping Interlagos, zona sul, das 8 às 14h. Tel.:3471-8888. Grátis.