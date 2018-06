Carros cheios de cigarros vão parar dentro de lago durante fuga no PR

SÃO PAULO - Três carros que transportavam cigarros contrabandeados do Paraguai foram parar dentro de um lago na manhã desta quarta-feira, 7, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam trafegando em alta velocidade na Rodovia BR-277 e na altura do quilômetro 718 se depararam com os policiais rodoviários, que deram ordem de parada para que fossem fiscalizados. Os motoristas fugiram por uma vicinal e durante a fuga acabaram caindo com os carros em um lago.

Os contrabandistas conseguiram sair dos veículos e fugiram a pé. Os carros, que estavam totalmente carregados de cigarros, eram um Doblô, que havia sido roubado em Santa Catarina, um Scenic e um Omega. Além dos cigarros, dentro do Scenic os policiais encontraram um revólver calibre 38.