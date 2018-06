Carros de pátio alagado não vão ser vendidos De 80 a 120 carros da Ford foram danificados pela forte chuva que provocou inundação no pátio da montadora, em São Bernardo do Campo. Ao todo, estavam na área 400 veículos. Segundo o diretor da montadora, Rogelio Golfarb, os modelos afetados não serão colocados à venda. "Os que tiveram perda total vão virar sucata e os menos atingidos serão usados para trabalhos internos", disse. A empresa não divulgou os prejuízos com a chuva. Os modelos mais afetados foram Ka (com preços entre R$ 24,5 mil e R$ 35,8 mil) e picapes Courier, entre R$ 29,8 mil e R$ 39,3 mil. Outra montadora na mesma região que teve parte do pátio alagado foi a Mercedes-Benz, mas na área estavam estocados apenas chassis para ônibus. A Volkswagen, no km 23 da Via Anchieta, não foi atingida, mas a montadora aproveitou para esclarecer que é falso o e-mail que normalmente circula pela internet logo após fortes chuvas no ABC mostrando um pátio alagado. Trata-se de foto da fábrica da Skoda da Checoslováquia em 2004.