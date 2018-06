Carros sairão de fábrica com sistema antifurto

Todos os carros zero-quilômetro vendidos no Brasil, sejam produzidos aqui ou importados, terão de sair de fábrica já com os dispositivos antifurto de rastreamento e bloqueio remoto. A obrigatoriedade, que deve entrar em vigor em dois anos, foi estabelecida pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) número 245, que foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Na prática, a determinação pode acabar pesando no bolso de quem comprar um carro zero. O Contran estabelece que caberá ao proprietário do veículo a contratação e a manutenção do serviço de rastreamento. O dono do carro também terá de definir o tipo e a abrangência do localizador/bloqueador, desde que respeite nova portaria que será publicada em 90 dias pelo Contran e que vai estabelecer as especificações dos dispositivos. Caso não o faça, o motorista pode ficar impedido de emplacar ou licenciar o carro, pois o texto informa que ''''serão vedados registro e licenciamento'''' dos veículos cujos equipamentos não observarem o disposto na resolução. Os dados obtidos por meio do rastreamento dos veículos servirão, segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), para a formação de um banco nacional de dados de carros roubados, que será operado pelo Sistema Nacional de Prevenção e Repressão ao Roubo de Veículos e Cargas, que foi criado no ano passado. MENSALIDADE DE ATÉ R$ 100 Hoje, serviços similares disponíveis no mercado cobram mensalidades que variam de R$ 30 a R$ 100 para que o carro possa contar com monitoramento antifurto via satélite. A instalação dos aparelhos varia de R$ 300 (modelos mais simples, apenas com bloqueador) a R$ 1.300 (aparelho com rastreamento por meio do sistema de posicionamento global, GPS). Na primeira modalidade, que inclui apenas o bloqueio do carro, é colocado no veículo um aparelho similar a um telefone celular, acionado por radiofreqüência. Quando um roubo é comunicado pelo proprietário, uma central dispara um sinal que trava o funcionamento do motor do veículos. Já o rastreador, mais completo, permite isso e também o acompanhamento da posição exata para a recuperação do carro, via satélite ou por cruzamento de sinais emitidos por antenas de telefonia celular. NÚMEROS >>176.532 veículos foram roubados no Estado de São Paulo no ano passado >>R$ 300 é o custo do modelo mais barato de bloqueador existente no mercado >>90 dias é o prazo para divulgação do tipo de dispositivo que será usado