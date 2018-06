Cartas Carta 19.491 Bagunça às sextas-feiras Há dois meses (carta de 25/1) alerto a Prefeitura, sem retorno, que, toda 6.ª feira centenas de pessoas invadem a Pça. Alexandre de Gusmão (Al. Jaú, Jd. Paulista), onde passam horas fazendo arruaça, bebendo, fumando e em atos libidinosos, depredando o patrimônio público e destruindo árvores e canteiros. A praça amanhece coberta de sujeira, que os faxineiros do estacionamento subterrâneo têm de limpar. A quem recorrer? A praças é pública, mas não foi feita para esse tipo de ?festa?. Há locais específicos para isso. LOREANA VALENTINI Cerqueira César A Prefeitura responde: "Não podemos coibir o direito de ir-e-vir dos cidadãos, garantido pelo art. 5 da Constituição: ?É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens?. A Sub Pinheiros enviou ofício com a denúncia à polícia, a quem compete coibir tais atos. Ofício foi também enviado ao Conselho Tutelar de Pinheiros, para as providências necessárias em ref. à presença de crianças e jovens no local." NILTON ELIAS NACHLE Subprefeito de Pinheiros Dia 18, a leitora informou à coluna que recebeu resposta da Prefeitura informando uma operação conjunta com a Policia Militar em 8/2, quando fizeram apreensões de mercadoria de ambulantes (competência da subprefeitura). Em relação aos demais fatos, a Polícia Militar investigou e disse que adotará as medidas necessárias - mas a leitora diz que os problemas continuam. Carta 19.492 Ruas são melhoradas Moro na Rua Vitorino Carmilo, na Barra Funda, que está abandonada, apesar de ter uma Unidade Básica de Saúde (a UBS Santa Cecília), uma escola pública e uma faculdade particular. A iluminação da Vitorino Carmilo e da Albuquerque Lins seria bem melhor se trocassem as lâmpadas pelas de mercúrio (luz amarela) e podassem as árvores, pois a região é escura. A segurança também é precária, nunca vi um carro de polícia fazendo ronda. Outro problema é os moradores de rua que ficam na porta da UBS ou na esquina com Albuquerque Lins, a maioria alcoolizada e discutindo em voz alta, até de madrugada. Seus cachorros perturbam o sossego, sujam as calçadas, e ao caminhar temos de desviar do lixo e fezes. E as crianças da escola vivem no meio disso. RENATO CROCHIK Barra Funda A Secr. Serviços responde: "Sobre a falta de iluminação na Rua Vitorino Carmilo, o leitor pede o Reluz, ou seja, a substituição das lâmpadas brancas pelas amarelas, mas o programa está suspenso, pois aguarda verba do Governo Federal e não há previsão de retorno." A Polícia Militar responde: "O policiamento na região é feito pela 2.ª Cia. do 13.º Batalhão de PM Metropolitano, com programas de policiamento de rádio-patrulha, comunitário, ronda escolar, trânsito, Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e constante apoio da Força Tática. Desenvolvemos um trabalho de acompanhamento dos indicadores criminais e das ocorrências na região, e estamos envidando esforços para reduzir a incidência de crimes. Em dezembro/2007 os policiais militares da região, fizeram 172 prisões em flagrante, recuperaram 67 veículos roubados ou furtados e apreenderam nove armas de fogo que estavam em poder de criminosos. Em caso de alguma irregularidade, a comunidade pode acionar o telefone 190 ou o (0800) 0555-190 (Disque PM), ou ainda o Fale Conosco PM no site www.polmil.sp.gov.br, ou Disque Denúncia 181." Após décadas de abandono, a Rua Traipu, importante rua do bairro de Perdizes, foi recapeada, melhorando a circulação e a segurança dos veículos. E agora chamo a atenção para a Rua José de Freitas Guimarães, continuação natural da Rua Traipu, que está em péssimo estado. São tantos os buracos que me sinto em uma pista de rali. Por isso, é preciso que o motorista tenha atenção redobrada para evitar acidentes, já que tem de se desviar dos buracos. E isso cem contar os prejuízos causados aos carros. Pago os meus impostos e peço que a Sub Lapa resolva esse problema com urgência. MÁRCIA SANTOS Perdizes A Sub Lapa responde: "A Prefeitura fez a fresagem da Freitas Guimarães e aplicou uma capa asfáltica, para solucionar a questão dos buracos." LUIZA NAGIB ELUF Subprefeita