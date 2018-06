Cartas Carta 19.610 Rejeitados pela sociedade Na Av. Jornalista Roberto Marinho (antiga Água Espraiada) há um córrego canalizado, tendo às margens um gramado, de 1 metro de largura, muro adentro, entre o córrego e a rua. Pois nesse espaço restrito desabrigados puseram barracas, algumas até com fogão! Além do perigo de atropelamento, jogam lixo e detritos no leito do córrego. À noite é difícil passar pela avenida sem correr risco de assalto. O problema não é apenas ali: há moradores de rua também ocupando os baixos do viaduto da Av. Vereador José Diniz, e entre a Rua Vicente Leporace e a Av. Santo Amaro. A cada dia aparece um novo barracão, e nada é feito. Será permitido construir ?habitações? precárias como essas em áreas públicas e eu não estou sabendo? Ou predomina a inoperância de quem deveria impedir que isso acontecesse? RENATO FOGAÇA de ALMEIDA Campo Belo A Coordenadoria de Assistência Social e Desenvolvimento responde: "Por intermédio do serviço Presença Social nas Ruas desenvolvemos ações no local - que se mostraram infrutíferas, por se tratar de caso para fiscalização e segurança pública. Ressaltamos que a população local não deve oferecer dinheiro, alimentos ou quaisquer outros tipos de doação que contribuam para a fixação dessa população na rua. Após receber a denúncia, pedimos à fiscalização que voltasse ao local. Os fiscais informaram já ter providenciado a remoção e informado a limpeza pública." O leitor informou, no dia 10, que não só nada foi feito, como o problema relatado piorou. Carta 19.611 Poda de árvores Para podar uma árvore em um condomínio, a lei diz que o síndico deve preencher um formulário fornecido pela Prefeitura (Ficha Única de Serviço) e entregá-lo na subprefeitura, com documentos que justifiquem o pedido e um abaixo-assinado com pelo menos 51% de assinaturas dos moradores pedindo a poda. Não fizemos nenhum comunicado à administração pública, no entanto em 6/2 dois caminhões da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (13.150 e 13.170), encostaram na Rua dos Três Irmãos, Morumbi, e após podarem parcialmente as árvores da calçada (de responsabilidade da Prefeitura), cortaram um abacateiro que fica dentro do terreno do condomínio, junto ao muro, e com mais de 30 anos de vida. MARCILIANO ESPOSITO da SILVA Morumbi A SVMA responde: "Não temos nenhum caminhão com os prefixos indicados, nem a poda de árvores está entre as nossas atribuições. O caso deve ser encaminhado para a Sub Butantã para apuração dos fatos e da programação de poda das árvores citadas." A Sub Butantã responde: "Segundo a Coordenadoria de Planejamento e Obras desta subprefeitura, a unidade de áreas verdes fez a poda das árvores da calçada, em conformidade com a legislação que rege a matéria. Durante a execução do serviço, houve queda de um galho sobre o abacateiro localizado na área interna do condomínio, provocando dano em um galho, removido imediatamente. Um encarregado desta sub estava no local e agiu de acordo com a postura municipal." Há alguns meses, liguei para o 156 para informar que na Rua São Benedito, altura do n.º 312, em Santo Amaro, o tronco de uma árvore frondosa adentra parte da rua. Os ônibus têm de prestar muita atenção para não bater os retrovisores no tronco, ou evitar colisões ao se desviarem. Abri uma ocorrência, até hoje sem retorno. YARA TELES do NASCIMENTO Santo Amaro A Sub Santo Amaro responde: "Já há ordem de serviço para a poda, mas a rua é de grande movimento e a CET só permitiu que fizéssemos o serviço de remoção no dia 15/3, sábado, já que seria necessário interditar a rua." Falta iluminação na Rua Joaquim Mateus, Jardim Marquesa. Os moradores já cansaram de fazer reclamações, sem resultado. A rua tem árvores que aumentam a escuridão do local e, em conseqüência, os riscos. Será que as autoridades esperam que ocorra uma tragédia para tomar alguma providência? LUCIENE SOUZA Jardim Marquesa A Secretaria Municipal de Serviços responde: "A Rua Joaquim Mateus já está cadastrada no Programa de Ampliação do Ilume, e quatro unidades de iluminação serão instaladas até o final deste ano."