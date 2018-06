Cartas Carta 19.678 No Hospital Universitário Moramos no Butantã. Meu pai, Roberto Lage Costa, 71 anos, precisou fazer uma pequena cirurgia em 27/4. Como muitos idosos nesse País, ele não tem plano de saúde e quando precisa do serviço público é um drama. Tivemos experiências em hospitais do SUS onde há doentes em macas no corredor, o atendimento é precário e os funcionários são exigidos ao limite. Mas, dessa vez, chamei o Samu e dou parabéns pelo rápido e bom atendimento. Fomos para o Hospital Universitário, onde também fomos atendidos muito bem e com rapidez. O acompanhante recebe um Manual de Internação com as informações necessárias à família e ao paciente. A limpeza e organização do PS e demais instalações nos impressionou. Os exames pré-operatórios foram rápidos, e em pouco mais de uma hora meu pai já estava na sala de cirurgia. Os médicos que o operaram, André e Maria Luiza Salvestro, vieram falar comigo após a cirurgia. A enfermagem trabalha com excelência, os quartos são amplos, arejados e limpos, com camas com regulagem elétrica para conforto do enfermo, garrafa de água mineral para o paciente trocada todos os dias e visita de nutricionistas. Há bebedouros modernos em todos os andares, para acompanhantes, em atendimento igual ao de hospitais do 1.º mundo. O que prova que a saúde pública pode atender bem, bastando investir o dinheiro dos altos impostos que pagamos. Se uma parcela do que pago for direcionadas para esse hospital, já me sinto satisfeito por pagá-lo. O HUSP é um modelo a ser seguido até pelos hospitais privados. ROBERTO LAGE COSTA JR. - Butantã Carta 19.679 Normas de atendimento No dia 24/4 minha mulher esteve no Hospital do Mandaqui, com suspeita de pedra na vesícula ou cálculo renal. O médico receitou remédios para uma semana, mas ela piorou. Levei-a então, no dia 29, ao PS do Hospital das Clínicas, com barriga inchada e dores fortes. Chegamos às 10h10 e fomos atendidos na triagem por volta das 10h50. A enfermeira fez as perguntas de praxe e indagou se ela estava tomando remédios. Informamos que ela passara pela emergência de outro hospital, e ela então disse que não poderia nos atender, porque ela já fora atendida. Expliquei que ela piorara, precisando voltar ao médico, mas a funcionária disse que isso não podería ser feito, porque se o primeiro médico havia receitado os remédios, é que "sabia o que estava fazendo, já que estudara por 10 anos" e não seria eu que poderia discordar. Disse que pago impostos e tenho direitos, mas ela rebateu dizendo que paga mais do que eu, deixando claro que o seu salário é certamente maior do que o meu. Ela ainda disse que eu deveria procurar um plano de saúde, e que, se ganhasse bem, teria condições de fazer isso, sem precisar enfrentar fila de hospital público. Me senti humilhado e discriminado por essa pessoa, sem condições de cuidar de pessoas, muito menos de doentes. RICARDO DONYELO Parada Inglesa O HC-FMUSP responde: "D. Cláudia, mulher do leitor, foi atendida pela enfermagem no setor de triagem do PS do Hospital das Clínicas, sendo encaminhada para elaboração de ficha e posterior atendimento médico inicial. Durante toda a permanência, a paciente e seu acompanhante foram atendidos com atenção e respeito. É importante esclarecer que a procura de d. Cláudia por atendimento no serviço de emergência não foi ocasionada por situação de risco de morte, ou seja, emergência de fato. A reclamante estava bem e consciente. Segundo o relato do leitor, o intuito da consulta era obter uma segunda opinião médica a respeito do estado clínico de sua mulher. Ela tomava medicamentos prescritos por especialista de outra unidade de saúde, portava exames e encaminhamento médico para atendimento ambulatorial urológico. Quando informados pela enfermagem de que o atendimento seria feito por um clínico geral, o leitor e sua mulher foram embora, bastante nervosos. A marcação de consultas ambulatoriais no Hospital das Clínicas é feita pelo Call Center da Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com a gravidade e o local de moradia do paciente. O modelo, em vigor desde 2005, respeita o processo de regionalização e hierarquização preconizado pelo Sistema Único de Saúde e prioriza os casos de alta complexidade." O leitor informa que discorda da resposta e diz que levou a mulher ao HC porque seu estado piorou, não para pedir uma segunda opinião sobre o caso. No dia do ocorrido, o casal saiu do HC e foi para o Hospital do Mandaqui, onde d. Cláudia foi atendida. Ele a incluiu no seu plano de saúde, porque ela terá de fazer novos exames.