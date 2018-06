Cartas Erro de leitura nas contas A Eletropaulo tem errado na leitura do consumo de casa, que varia de 130 kWh a 170 kWh. Apesar de ter ficado quatro semanas fora, a medição desse período foi de 240 kWh. Reclamei, mas disseram estar tudo normal. Na conta seguinte, registraram 237 kWh. Eu pagava em média de R$ 44 a R$ 53, hoje (11/8) cobram R$ 90. Na de maio registraram consumo 0, mas cobraram R$ 17,05; em junho, por 7 kWh, cobraram R$ 16,71; e em julho, R$ 90,30. E todas com vencimento em 11/8! Estou com medo das próximas cobranças, pois parece que a Eletropaulo optou por um novo patamar de leitura, ao redor de 240 kWh per capita. ODILON da SILVA ROCHA São Paulo A Eletropaulo responde: "Houve erro de leitura na conta de abril e, por isso, as faturas a seguir também apresentaram erro. Já revisamos as contas, e a diferença entre valor cobrado e energia consumida será devolvida em forma de crédito na próxima conta de energia." Em junho, minha conta de luz aumentou mais de 400%, e ninguém explica a razão (carta de 12/8). Moro sozinho numa quitinete de 28m², não tenho empregada nem faxineira e passo o dia fora (das 7 horas às 20 horas). DENIZE MAGALHÃES FEIJÓ São Paulo A AES Eletropaulo responde: "O medidor foi verificado em abril, constatando problemas no registro de consumo. Em 18/4 a peça foi trocada, e agora registra o consumo real." Cidade no escuro Há mais de um ano (carta de 11/8) a Rua Leonardo Nunes, na Vila Clementino, parece uma boate, pela penumbra e pelos casais que se aproveitam da escuridão. Não há lâmpadas queimadas, mas faltam braços para lâmpadas nos postes. Peço ao Ilume que verifique se é possível aumentar o número de lâmpadas e trocar as poucas existentes. ANTÔNIO T. ARRUDA SAMPAIO São Paulo A Secretaria de Serviços responde: "A Rua Leonardo Nunes não está cadastrada no Programa de Ampliação do Ilume, portanto o pedido de mais pontos de iluminação deve ser encaminhado à subprefeitura local." A Sub. da Vila Mariana responde: "O leitor deve procurar a Praça de Atendimento e preencher o formulário Solicitação de Ampliação de Iluminação. (http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/servicoseobras/ilume/0004)" Quando a Eletropaulo vai fazer com que as minhas contas cheguem em casa? Já registrei oito queixas, inclusive na Ouvidoria. Moro num prédio de 20 apartamentos e sou a única a ter esse problema. MALVINA JEHUDA São Paulo A AES Eletropaulo responde: "Enviamos à cliente, com vencimento prorrogado, a 2.ª via da fatura. Pedimos que as próximas contas sejam protocoladas." Desde 7/8, quando choveu muito, a Rua Lycurgo Antônio de Souza está às escuras. Entrei no site da Prefeitura e pedi reparos, e hoje (13/8) me surpreendi com a resposta, pois ela diz que enviou uma equipe ao local no dia 12, e não constatou irregularidades. Como é possível? Há um fio rompido pendurado diante de casa e as ruas próximas estão com parte da iluminação apagada. Toda a região da Cruz das Almas foi afetada. Os assaltos aumentaram, não é seguro nem guardar o carro na garagem sem olhar em torno. GISELE TRINDADE São Paulo A Secretaria de Serviços responde: "Uma equipe de manutenção do Ilume esteve na rua em 15/8 e encontrou a iluminação em ordem. Contatamos a leitora, que confirmou a normalização." A leitora diz que a iluminação voltou ao normal no dia 15 às 22 horas, mas as Avenidas Min. Petrônio Portela e Elísio Teixeira Leite continuam com problemas. A secretaria informa que o Ilume esteve no local no dia 21, retirou um curto da rede e recolocou 173 m de cabo, normalizando a situação. Recebi resposta da CPFL sobre meu caso somente após ter escrito ao Estadão, pois, da última vez, empresa levou seis meses para responder. Que a CPFL faça a sua parte, que farei a minha, inclusive enaltecendo o que for cumprido. ODAIR VIOLA SABBAG Itu