Um serviço desnecessário Fui ''''assaltada'''' no posto de gasolina Petrobrás na esquinas de Augusta com Caio Prado. Parei para por gasolina e, como sempre, o frentista pediu para ver a água e o óleo, e disse que não tinha óleo no cárter. Ao mesmo tempo, outro frentista avisou que o motor fundiria se não pusesse óleo na hora. Expliquei que tinha trocado o óleo há pouco tempo, mas ele foi à frente do carro e mostrou a vareta seca. Então mandei completar. Ele pediu que eu saísse do carro com minha mãe (82 anos) e nos levou até o elevador de carros (estava chovendo). Refleti que para completar o óleo não é preciso erguer o carro e fui conversar com o frentista, que disse que já havia esvaziado o cárter e o óleo era muito grosso. Disse que não queria trocá-lo, apenas completá-lo e a resposta foi ''''Tarde demais, e preciso trocar o filtro também.'''' Sei que em geral mulheres não entendem de motor, mas a brincadeira me custou R$ 172. Fui assaltada sem arma! VERA LÚCIA VAZ MARQUES Capital A Petrobrás responde: ''''Encaminhamos a denúncia ao revendedor, que prometeu à BR a garantia de que a cliente seria contatada para esclarecimentos. Lamentamos o transtorno e acreditamos que foi um episódio isolado em nossa rede revendedora, que se destaca pela bom atendimento e pelo rigor no cumprimento das normas de segurança.'''' A leitora informa que o gerente do posto ligou no dia 30/7, pedindo desculpas, e disse que os funcionários são instruídos a não oferecer serviços desnecessários aos clientes. Carta 19.001 Furto na Cons. Furtado Fui roubada na Rua Cons. Furtado (não fui a única, soube de outras vítimas). Os ladrões esperam a vítima parar no sinal e quebram o vidro para roubar a bolsa. O jovem que me roubou estava de bicicleta e visivelmente drogado. Aliás, parece que a polícia não entra na Baixada do Glicério, pois não vi carros da PM, exceto dentro do DP. HELOÍSA MALUF Bom Retiro A Polícia Militar responde: ''''O Comando de Policiamento Ostensivo de Área M-1 é que policia a região, em ações específicas para identificar/prender infratores, em um trabalho de inteligência que, com rádio-patrula, Força Tática e Rondas Ostensivas com Apoio de Motos, já apresenta resultados. De janeiro a abril, recuperamos na região 377 veículos, prendemos 920 pessoas em flagrante, e recuperamos 92 armas de fogo e 72 kg de entorpecentes. Atendendo ao pedido, o Comando da região intensificará ainda mais o policiamento nos locais e horários descritos. A população pode ajudar com informações pelo tel. 190, pelo Disque PM (0800)0555-190, por e-mail (Fale Conosco PM - wwwpolmil.sp.gov.br) ou pelo Disque Denúncia 181.'''' Carta 19.002 Decoro policial A maioria dos policiais (e parte dos funcionários da CET) não usa cinto de segurança e fala ao celular ao dirigir. Vi uma viatura andando devagar (donde, não atendia ocorrência), mas, perto de um congestionamento, o policial ligou as luzes e acionou a sirene: mas quando saiu do aperto continuou o trajeto lento e tranqüilo. Já vi até funcionários que param para fazer compras pessoais, fardados, e estacionam em fila dupla. Ao atuar no policiamento preventivo, eles também páram as viaturas sobre as calçadas, parques, canteiros e na contramão, como também chegam a trafegar na pista da esquerda a uma velocidade não superior a 40 km/hora, não importando o tipo de via. PAULO AMÉRICO G. PASSALACQUA Vila Inah A Polícia Militar responde: ''''Nossas ações são calcadas no Princípio da Legalidade, sujeitando-se às normas legais, dentre elas o Código de Trânsito Brasileiro. No que se refere ao trânsito e ao estacionamento de viaturas, o art. 29 do código, no seu inciso VII, diz que os veículos de polícia, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Contudo, fora da situação prevista, as viaturas devem seguir as normas do Código de Trânsito. Nos casos relatados pelo leitor, orientamos a que nos envie o caso concreto, com identificação da viatura, data e horário, para que nos possibilite fazer a apuração e adotar medidas corretivas. Para tanto, pedimos sempre o apoio da população, pelo 190, Disque PM (0800) 0555-190, Fale Conosco PM ou Disque Denúncia 181. '''' Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para sprec@estado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.