Cartas Cobrança de IPTU Há dois anos meu apartamento no Jabaquara é isento do pagamento de IPTU. Neste ano a Prefeitura atualizou o valor venal dos imóveis, mas não alterou a faixa de isenção e, embora eu tenha o mesmo apartamento, do mesmo tamanho e no mesmo lugar, passei a pagar novamente o imposto. Isso não é confuso? Não é uma forma de burlar uma lei aprovada na Câmara? MARCO ANTONIO FONTES DE SÁ São Paulo A Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Finanças esclarece que, para o exercício de 2009, os valores do metro quadrado de construção e do terreno, utilizados como base de cálculo do valor venal do imóvel e, portanto, para o lançamento do IPTU, foram atualizados em 6%, correspondentes à variação da inflação em 2008. Dessa forma, o imóvel de cadastro n.º 091.025.0063-9, em 2009, passou a ter valor venal de R$ 62.231, acima do limite fixado para isenção, que é de R$ 61.240,11. Entretanto, para o cálculo do IPTU de 2009, foi aplicado sobre o valor venal do imóvel o desconto de R$ 24.496,04, previsto na lei, ao qual o sr. Fontes de Sá continua tendo direito. O leitor contesta: Ótimo, senhores, isso eu já tinha entendido. O que eu não entendo é como a Prefeitura reajusta o valor venal do imóvel e não reajusta a tabela de isenção. Desse modo, em dois ou três anos a maioria dos proprietários de imóveis vai voltar a pagar IPTU e a lei vai virar peça de museu. Essa é uma bela forma de burlar a lei e dizer para a população que não estão sendo criadas mais taxas, que apenas houve uma mudança de cálculo do valor venal do imóvel. Falta de medicamento A vacina BCG, também utilizada no tratamento de alguns tipos de câncer, era produzida até 2007 pelo Instituto Butantan. Passou então a ser fabricada pela Fundação Ataulpho de Paiva, no Rio de Janeiro, e comercializada por empresa particular, que tem o produto para pronta entrega! Assim, cada ampola de 1 ml do medicamento, que custava R$ 5, passou a ser vendida a R$ 130! A Fundação Butantan, que faz a distribuição aos doentes de câncer, mediante receita e a título de "doação", informa que há muito não possui o produto em estoque e que o paciente deve ter paciência e aguardar. Informa também que a aquisição do produto para doação depende de processo de licitação de iniciativa da Secretaria da Saúde de São Paulo. Resta aos doentes torcerem para que a famigerada doença permaneça em estado de inércia, como estão os funcionários responsáveis pela compra. É assim que nosso governador pretende tratar os doentes, caso seja eleito presidente da República? ROSANGELA ABEL São Paulo A Assessoria de Imprensa da Fundação Butantan lamenta o episódio e informa que desde o dia 25/2 já está normalizada a doação do medicamento Imuno BCG 40 mg, produzido pela Fundação Ataulpho de Paiva. Para a retirada do medicamento como doação é necessário trazer: 1 cópia do RG-CPF (do paciente); 1 cópia de um comprovante de residência (também do paciente); a receita original; e uma caixa de isopor. Calor no Metrô Parabéns pela matéria no Caderno Cidades/Metrópole (4/3) que trata do descaso do Metrô com seus usuários. Já reclamei do calor diversas vezes, sem retorno. Seria bom se os dirigentes da empresa usassem o meio de transporte que "gerenciam" para saber o que sente a população. FÁBIO L. CAMPOS São Paulo Esclarecimento: Em relação à carta da sra. Marcela Badolatto (6/3), sobre o acidente com o vertedouro do lago do Parque da Aclimação, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa que a estrutura do vertedouro do lago se apresentava em boas condições e que o dano se deveu ao grande volume de água. No dia seguinte ao acidente, uma contratação de emergência foi feita e a empresa concluiu o serviço três dias depois, evitando que o lodo descesse para a galeria e invadisse as casas do entorno. Todas as 48 aves aquáticas que habitavam o lago foram resgatadas, como também os 317 peixes. Neste momento a secretaria está enchendo o lago até que o lodo seja coberto, procedimento necessário para que a remoção do lodo seja feita por bombeamento, que exige sua diluição em água. A Secretaria de Infraestrutura Urbana fará licitação para contratar empresa e promover a limpeza do lago ainda neste ano. Os procedimentos técnicos adotados foram definidos em conjunto pelas equipes técnicas da Prefeitura e da Sabesp. A Secretaria do Verde monitora a estrutura dos lagos de seus parques e a qualidade da água. MÔNICA RIBEIRO, assessora de Comunicação da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.