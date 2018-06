Cartas Renovação ''automática'' Em outubro de 2008, solicitei o cancelamento da assinatura da SKY e fui atendido. Em janeiro deste ano, propuseram-me voltar a ser assinante, mas não quis, em razão de já possuir, àquela altura, contrato com outra operadora de sinal. Em fevereiro recebi cobrança no valor de R$ 107,90 e, entrando em contato por telefone, fui informado de que haviam deliberadamente concedido assinatura promocional por três meses, e que após esse período eu deveria me pronunciar para o cancelamento da promoção, caso contrário teria minha antiga assinatura automaticamente renovada, pela qual deveria pagar o valor ora cobrado. Diante da minha pronta indignação, o atendente informou se tratar de erro do sistema e pediu para desconsiderar a cobrança então recebida. Pois bem, em março recebi novo boleto e eu gostaria de saber como fazer para resolver definitivamente esse problema, pois acho um absurdo ser cobrado por um serviço que não pedi e me recuso a ter de enfrentar os costumeiros problemas de demora e mau atendimento do call center, como bem é do conhecimento de todos os consumidores. São horas ao telefone tentando solucionar um problema ocasionado pela falta de organização da empresa. FERNANDO CALVET São Paulo O vice-presidente de clientes da SKY, Vito Chiarella, esclarece que um dos objetivos da empresa é atender todos os clientes o mais prontamente possível. A SKY pede desculpas pelo transtorno causado. Um funcionário entrou em contato com o sr. Calvet e informou que a assinatura está cancelada e não há saldo devedor. Rua perigosa Moro na Rua Cônego Antônio Manzi, no Itaim Paulista, e nos meados de fevereiro colocaram uma base para montar uma lombada eletrônica no meio do asfalto. O lugar é muito perigoso e os moradores pediam há tempos essa lombada. Infelizmente, não finalizaram o serviço e o local está mal sinalizado. Nesse período aconteceram três acidentes e, num deles, houve duas vítimas fatais. Peço que a CET conclua a obra ou melhore a sinalização do local. ORLANDO S. ARAÚJO CABRAL São Paulo Maria Tereza Garcia, do Departamento de Imprensa da CET, esclarece que o local está em fase final de instalação de barreira eletrônica e está devidamente sinalizado com supercones nas extremidades. Informa que, para deixar viável a construção do equipamento de fiscalização eletrônica, a CET construiu uma ilha central na rua no mesmo lugar onde anteriormente existia uma canalização central marcada apenas por sinalização de solo, que era frequentemente desobedecida pelos motoristas que a usavam como uma faixa de rolamento para fazer ultrapassagem proibida. Informou que a conclusão da obra está prevista para hoje. Extravio nos Correios Comprei um livro didático que foi despachado em 28 de janeiro e ainda não o recebi. A empresa que fez a venda já registrara uma ocorrência nos Correios e disse que só devolverá o dinheiro quando os Correios confirmarem o extravio. As aulas já começaram e minha filha tem de frequentá-las sem o livro. SILVANA SCHULTZE São Paulo O diretor regional dos Correios da Regional Metropolitana de São Paulo, José Furian Filho, informa que não localizaram o objeto no fluxo postal e providenciará a indenização prevista ao remetente. Obstáculos na via Moro na Avenida Padre Pereira de Andrade, no bairro Boaçava. Construíram canteiros nas esquinas do lado par que, além de desnecessários, dificultam a conversão dos carros à esquerda nessas ruas de mão dupla, trazendo riscos aos motoristas. Qual é a razão para tal investimento, já que faltam lixeiras, além do estado precário de algumas calçadas, do asfalto e da iluminação do local? Seria só para dificultar o acesso dos carros de quem não mora na região? ELINÉIA DALLA VECCHIA GARCIA São Paulo O secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, diz que as obras fazem parte do Programa Comunidade Protegida da CET, foi autorizado pela Subprefeitura de Pinheiros e as intervenções foram feitas de acordo com um termo de cooperação, pela Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava - sem custos para o Município. Informa que o objetivo é restabelecer o sistema de circulação de veículos com velocidade moderada, já que as regras originais do loteamento e da lei de zoneamento do local determinam que a área é de tráfego residencial. Diz que a obra não privilegia ninguém, a não ser o pedestre, que tem prioridade de circulação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.