Cartas Conservação de passeio No início de março, entrei em contato com a empresa Bueno Netto pelo SAC, para reclamar da situação da calçada localizada nos fundos de uma obra da empresa. Mas até o dia 18 nada foi feito. O mato continua crescendo e o lixo se acumula cada vez mais - há até um cofre no local. A calçada principal, localizada na Avenida Marquês de São Vicente, ao contrário dos fundos, está muito bem conservada. Penso que a empresa está esperando que haja uma denúncia ao poder público. EDSON BERNINI São Paulo O assessor de Imprensa da Bueno Netto, Cleinaldo Simões, informa que a reclamação feita pelo sr. Bernini permitiu à empresa constatar a necessidade de solicitar a contribuição da comunidade vizinha ao futuro empreendimento da Bueno Netto, para compartilhar a responsabilidade pelo zelo da área. Sem isso, diz, por mais que a empresa coloque vigilantes em ronda, como já ocorre, há a possibilidade de o problema se repetir. Esclarece que o entulho jogado na calçada foi uma ação irregular e incivilizada de terceiros e que o lixo, o material de construção e outros dejetos foram lançados tanto no terreno e na calçada pertencentes à Bueno Netto quanto e principalmente na calçada do condomínio onde o reclamante reside. A fim de evitar a proliferação de roedores e insetos, a empresa contratou a limpeza da área, obrigação que seria da Prefeitura, diz. Informa que a empresa não tem a intenção de repassar esse custo ao sr. Bernini, mas espera que ele se apoie no exemplo da Bueno Netto e mobilize seu condomínio para ajudar a empresa a vigiar e manter a limpeza local. Cálculo para bolsa Meu pedido de bolsa integral foi reprovado pelo Programa universidade para todos (ProUni) porque, segundo eles, minha renda familiar excede o valor permitido. Após questioná-los, descobri que a renda realmente excedia, se considerassem o valor bruto do salário de minha mãe. Sou filho de uma professora do Estado de São Paulo, uma servidora pública que tem em média 40% de seu salário bruto abatido em impostos cobrados pelo governo. Não posso ter a oportunidade de cursar Arquitetura e Urbanismo, como gostaria, porque o ProUni considera que os 40% que o governo recebe é um benefício para minha família. Acredito que deveriam repensar nas regras para o cidadão conseguir ingressar no ProUni. O justo seria considerar o salário líquido da pessoa, já que é esse é o valor o qual ela sobrevive. VINÍCIUS BARRADAS CUTLAC Sales Oliveira O MEC não respondeu. Barulho estranho Quando chove, em frente à minha casa, na Rua Doutor Veiga Filho, na Santa Cecília, escuto um barulho que vem de uma caixa da rede elétrica que parece um transformador. Creio que o ruído é emitido por causa de algum curto-circuito causado por má vedação do sistema elétrico. Há dois meses acordei com esse barulho e, minutos depois, soube que um fio partiu atingindo um carro, incendiando-o e tirando uma lasca do asfalto. Faltam recursos à Eletropaulo ou é incompetência técnica? CAMILA DE PAULA São Paulo A AES Eletropaulo informa que os ruídos no transformador de energia elétrica eram causados por uma árvore que estava em contato com a rede de iluminação pública. Diz que verificaram que o equipamento em questão está dentro dos padrões de normalidade. A concessionária esclarece que entrou em contato com a cliente para explicar a resolução. A leitora comenta que há cerca de um mês um funcionário da Eletropaulo esteve em sua rua para verificar a fiação e o transformador, e que a empresa informou que irá providenciar a poda da árvore. Sobre o barulho, ela disse que não foi possível mostrá-lo porque só o escuta em dias chuvosos. Esclarecimento: Em relação à carta publicada no dia 31/3 (Tarifa absurda), a Assessoria de Imprensa do Banco Nossa Caixa informa que a tarifa no valor de R$ 31 cobrada mensalmente na conta corrente do sr. Antonio Ghizzi até março deste ano se referia à mensalidade do programa de serviços Classic, cadastrado em sua conta desde sua abertura, em 20 de março de 2007. Esse pacote oferece benefícios como emissão de saldos e extratos, saques no Banco 24 Horas e na Rede Verde e Amarela, fornecimento de talão de cheques e cartão de débito, confecção e renovação de cadastro, internet banking, cheque especial, entre outros. O banco informa ainda que, em 13 de março, a pedido do cliente, a agência Unidade Conceição, em Campinas, cancelou o pacote Classic. Desde essa data, o sr. Ghizzi utiliza os serviços essenciais não tarifados e paga individualmente por outros que eventualmente usar.