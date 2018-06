Cartas Sem portabilidade numérica Desde 5 de março estou tento transferir dois números de telefone da Telefônica de São Paulo para a Embratel (combo com a NET) na cidade de Jundiaí (ambas com DDD 011). O pedido foi feito pela NET. A justificativa para a demora foi de que a Telefônica tem o prazo de até 10 dias para transferir as linhas. A empresa informou ainda que elas ficariam 48 horas desativadas antes da mudança. Enfim, prometeu o serviço para 72 horas (já vencidas). A última desculpa que deram é de que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é que libera cada caso e "ela está demorando". Em fevereiro, li uma reportagem no Estado que informava que o prazo máximo para transferência era de 5 dias, com interrupção das linhas no máximo por 2 horas. SILVIA R. DE VASCONCELLOS Jundiaí Fernanda Piccablotto, da Gestão de Clientes da NET São Paulo, esclarece que entrou em contato com a sra. Silvia para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos da empresa referentes à portabilidade. A leitora comenta: Na Telefônica constava transferência de portabilidade agendada para o dia 6 de abril. No dia 7, a atendente da NET informou que era impossível fazer a transferência, dentro do DDD 011, de um município para outro. A norma sobre isso está no site da Anatel. Mas a sugestão inicial para fazer a portabilidade foi da própria Telefônica, quando me informei com a empresa sobre a mudança de cidade e sobre algum serviço para encaminhar ligações. O surpreendente é que nem a Telefônica nem a NET-Embratel recusaram meu pedido de portabilidade quando o solicitei. Acúmulo de lixo A cada dia que passa fico mais envergonhada com o excesso de sujeira no bairro da Lapa, principalmente nas imediações do Mercado Municipal, na Estação de Metrô e na Lapa de Baixo. Na Rua 12 de Outubro há um enorme acúmulo de lixo. A nova administração da subprefeitura, pelo visto, não está fazendo nada. A cada dia a situação fica pior. Pergunto-me: como pode o lixeiro passar dia sim e dia não com tanto lixo no local? Como pode a subprefeitura não tomar nenhuma providência? Como exigir do povo limpeza, se a própria Prefeitura não dá o exemplo? Na Rua William Speers deveria haver cestos grandes para acomodar os sacos que são jogados no chão. Será que, se o lixeiro passasse todos os dias, as ruas não ficariam mais limpas? Outra reclamação é em relação aos caminhões que ficam parados nessa rua, dificultando a visibilidade dos pedestres e motoristas. VALÉRIA ZANBINI São Paulo A Subprefeitura da Lapa não respondeu. Terrenos abandonados O que vai ser feito dos terrenos do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (Ipesp) em Palmas do Tremembé, na zona norte? Trata-se de uma área enorme, com cerca de 11 propriedades. Hoje o local está completamente abandonado e alguns desses terrenos estão lotados de lixo, pondo em risco tanto a saúde quanto a segurança da população. MILTON DE ABREU CAVALCANTE São Paulo Elke Mendonça, da Comunicação da São Paulo Previdência (SPPrev), informa que o Ipesp já iniciou o processo de licitação para todos os seus terrenos, pois só pode contratar serviços por esse meio. Somente após essa etapa, diz, é que se iniciará a restauração de calçadas, muros, colocação de portões, limpeza e remoção de entulho e lixo. Esclarece que os terrenos do Tucuruvi já estão em processo de elaboração de planilha de custo. E acrescenta que, após esse procedimento, serão encaminhados para a Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda para análise do edital. Informa que o pregão será realizado aproximadamente em 30 de abril de 2009. Esclarecimento: Sobre a carta Critério para bônus (13/4), a Secretaria de Estado da Educação esclarece que o bônus por desempenho premia os funcionários de escolas que evoluíram de um ano para o outro. Infelizmente a Escola Dom Pedro Villas-Boas regrediu. Se tivesse qualquer evolução, sem mesmo chegar à meta, seus funcionários teriam recebido o bônus. Esclarece que o bônus aos servidores da Educação chegou a 2,9 salários mensais e que se trata de critério justo, que premia a evolução na aprendizagem dos alunos. Informa não ser verdade que os professores de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ficaram sem bônus. As regras são as mesmas e o pagamento varia de acordo com a evolução do ciclo na escola em que o professor atua. DANILO VICENTE, coordenador de Comunicação/Imprensa da Secretaria de Estado da Educação