Cartas Virada Cultural 2009 Sou um estudioso da música de raiz brasileira. Ao ler a programação completa da Virada Cultural 2009 da capital, constatei que não há nenhum artista da música sertaneja de raiz. Aliás, este ano será a "virada rock-and-roll", já que a maioria dos artistas é desse segmento. São Paulo é feita também por gente do interior, que têm suas raízes nos sertões. Na programação há um pouquinho de gafieira, de forró, de jazz (que não é cultura brasileira), muito rock-and-roll e absolutamente nada de sertanejo de raiz. FERNANDO JOSÉ M. SVARTMAN São Paulo Giovanna Longo, da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Cultura, esclarece que, por ser um evento de grande abrangência, a Virada Cultural procura, ano a ano, contemplar o maior número de segmentos e gêneros das artes de modo geral. Diz que este ano, em comemoração ao ano França-Brasil, várias atividades daquele país estão incorporadas à programação oficial do evento. A escolha das atrações foi feita atendendo aos pedidos feitos pelo site oficial do evento, que desde fevereiro trazia uma ferramenta de interação que permitia ao público enviar sugestões de atrações. Informa que a música romântica está contemplada no palco do Largo do Arouche, que contará com apresentações de nomes expressivos do gênero, como Reginaldo Rossi e Wanderley Andrade. Acrescenta que no ano passado se apresentaram Inezita Barroso, Sérgio Reis, Renato Teixeira e Pena Branca. E informa que nos últimos quatro anos houve um palco especialmente voltado ao gênero no Mercado Municipal, local em que não há ações nesta quinta edição. A culpa é do sistema? Vendi meu carro e cancelei os serviços do Sem Parar no dia 12 de março. Porém, a empresa cobrou mensalidade referente a esse mês - eu havia devolvido o dispositivo TAG e não tinha usado os serviços. Ao reclamar para o serviço de atendimento ao cliente, informaram que o sistema já tinha fechado a fatura e não era possível cancelá-la. Até quando os consumidores serão reféns de empresas que usam o "sistema" para justificar cobranças indevidas? BRUNO GASPAR São Paulo O gerente de Atendimento ao Cliente Sem Parar/Via Fácil,Bartolomeu Corrêa, informa que entrou em contato com o cliente para esclarecer as dúvidas sobre a forma de cobrança da mensalidade e providenciar o ressarcimento proporcional do valor da cobrança de março. Informações diferentes Recebi mais de 10 multas no mesmo trecho da Marginal do Pinheiros, porque o radar fotografou meu caminhão nas faixas 3 e 4 e eu não poderia transitar nelas. Mas, nessa via, após passar a Ponte Jaguaré no sentido Ponte Cidade Universitária, há uma placa indicando que os caminhões destinados à Rodovia dos Imigrantes e Anchieta devem permanecer nas faixas 3 e 4. Eu filmei essa sinalização para provar o que digo. HELIO OREGANA LOPES Sorocaba Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, informa que a companhia vistoria regularmente todos seus equipamentos de fiscalização eletrônica. Acrescenta que, quando é constatada uma eventual irregularidade, eles tomam todas as providências necessárias para evitar qualquer prejuízo aos motoristas, inclusive o cancelamento de multas, sempre que necessário. Seis dias para fazer o IR Não consigo importar os dados da minha declaração de Imposto de Renda anteriores. Meus amigos também tiveram o mesmo problema com as declarações deles. ISNARD CAMARA DE OLIVEIRA Bragança Paulista A Secretaria da Fazenda diz que a importação dos dados no Programa IRPF/2009 está funcionando normalmente. Explica que, para usar essa opção, se deve clicar em Declaração; importar dados de 2008 na barra de menu, onde aparecerá uma caixa de diálogo solicitando que se indique a origem dos dados a serem importados; informar a unidade (disco rígido, disquete ou pen drive) e a pasta em que estão os dados; selecionar o(s) CPF desejado(s) e clicar em Importar. Esclarece que a importação poderá ser obtida por meio da cópia de segurança ou da declaração gravada para entrega à Secretaria da Receita Federal e podem ser importadas, de uma só vez, algumas ou todas as declarações do arquivo. Ressalta que, em caso de dúvidas, o sr. Oliveira poderá procurar o DRF/Jundiaí, Plantão Fiscal, na Avenida Dr. Cavalcanti, 241, em Jundiaí, as terças e quintas-feiras das 8 às 12 horas; o ARF/Bragança Paulista, na Rua Viscondessa da Cunha Bueno, em Bragança Paulista ou pelo 146, Central de Atendimento telefônico.