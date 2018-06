Cartas Carta 19.029 Um difícil crédito de milhas Fiz pela KLM o trajeto SP/Amsterdã/Kuala/Lumpur/Amsterdã/SP, mas desde que voltei não consigo creditar minhas milhas, porque o site não funciona. Não há endereço para comparecer pessoalmente, e o telefone para falar com o operador em português diz que preciso mandar fax para o Canadá, com cópia da passagem, cartões de embarque, etc. Gastamos tanto para viajar, e o tratamento é esse! MÁRCIO BARROS Jardim Paulistano A KLM responde: "A Air France-KLM emprega todos os esforços para que as viagens transcorram nas melhores condições. A qualidade do serviço prestado é a nossa prioridade, tanto em terra como no ar. Para que o setor responsável (Flying Blue) possa dar seqüência à análise do pedido do leitor, é necessário que ele envie ao fax Toll Free 0800-891- 9511, ou ao endereço de São Paulo, a cópia da passagem aérea ou o n.º do bilhete eletrônico emitido em seu nome para a rota, e a cópia dos cartões de embarque dos trechos voados. O endereço para envio dos documentos é: Air France-KLM, Atendimento ao Cliente - Av. Chedid Jafet, 222, bloco B - 2.° andar, São Paulo/SP - CEP 04551-065. Para outras informações ref. ao programa de milhas Flying Blue, contatar-nos pelo Toll Free 0800-891-8640 de 2.ª a 6.ª feira, das 9 às 21 horas. Esse serviço não funciona nos dias 1.º/1, 28/5, 4/7, 3/9, 22/11 e 25/12. Também é possível verificar as modalidades, prazos e documentos necessários para regularização de suas milhas no site www.airfrance.com.br/ www.klm.com.br." Carta 19.030 Visto para EUA negado Estou indignado com o sistema de concessão de visto para os Estados Unidos. Tenho 28 anos e minha mãe é americana. Em abril, tentei obter visto de estudante para cursar inglês, em julho. Já estava matriculado numa escola renomada e passaria as férias com minha mãe, que mora em Orlando. Levei documentos para mostrar fortes vínculos com o Brasil, como o da empresa de que sou sócio-proprietário, extratos bancários, carta da Academia Brasileira de Artes, onde curso Design Gráfico, o contrato de compra de meu apartamento e documentos da escola americana onde me matriculei, mas não bastou. Em minutos, e sem checar os documentos, o visto foi negado. Pedi para minha mãe enviar atestado de que há uma pessoa responsável por mim nos EUA, mostrando grau de parentesco e situação financeira - mas um mês depois o visto foi novamente negado. Liguei do Consulado para minha mãe e ela interveio; consegui uma nova entrevista 40 minutos mais tarde, mas de nada adiantou, pois quem me entrevistou alegou que tenho vínculos mais fortes nos EUA do que aqui. Gostaria de saber se esse é realmente o motivo, já que lá só tenho a ela e aqui tenho o restante da família e a noiva. Ou seja, minha vida é aqui e por isso nunca tive interesse em ir para os EUA, pedir green card e a cidadania à qual tenho direito. Aliás, tendo direito, por que me impedir? É algum crime ser filho de americana mas nascido no Brasil? Me senti um criminoso, sob o olhar desconfiado e a atitude de superioridade de uma agente consular - recebida de braços abertos em meu País - que me nega o direito de ver minha mãe e conhecer seu lar e cultura. A decisão foi baseada em uma entrevista de minutos, mas sei de várias pessoas, inclusive parentes, que obtiveram vistos apresentando apenas passaporte e documentos do curso que fariam nos EUA (aliás, o mesmo que eu). É justo que uma só pessoa tenha tanto poder em suas mãos? DANIEL TAVARES GUERREIRO Capital O Consulado dos EUA responde: "O Consulado não pode, por lei, comentar casos particulares de pedido de visto, em respeito ao direito de privacidade das pessoas envolvidas no processo. Entretanto, gostaríamos de lembrar que, de acordo com a seção 214 (b) da Lei Americana de Imigração e Nacionalidade, quem pede visto para os EUA deve demonstrar ter vínculos sólidos com o país onde reside, bem como a clara intenção de retornar dos EUA após a visita, independentemente do fato de ter ou não parentes de nacionalidade americana." LISA HELLING - Diretora Imprensa, Educação e Cultura Agradeço à coluna pelo pronto esclarecimento sobre compras no exterior pela Internet (Compras no exterior). Agora tenho as informações corretas e sei exatamente o que é isento. No fundo, continua tudo como era: só livros, revistas e jornais não são taxados, CDs e DVDs ficam por conta do acaso. Correr esse risco será, agora, decisão minha. LEILA DE OLIVEIRA Brooklin