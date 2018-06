Cartas Joias penhoradas Minha esposa e eu temos um contrato de penhor na Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3.066,56 e outro de R$ 4.789,37 feitos há seis anos. Até fevereiro pagávamos juros de 3,2% sobre o valor do empréstimo. A Caixa cobra a prestação do empréstimo mais os juros sem amortizar a dívida, por isso, poucos conseguem resgatar suas joias. Em março, os juros aumentaram para 4,35% ao mês, ou seja, de 45,92% ao ano passou para 66,92% ao ano. O funcionário do setor de penhor explicou que o aumento é para cobrir a inadimplência. Ora, o penhor tem risco zero, já que o banco tem a garantia das joias, que valem mais do que o valor do empréstimo. O item seguro, no primeiro empréstimo, passou de R$ 1,55 para R$ 37,85 (aumento de 2.441,93%), e, no segundo empréstimo passou de R$ 2,43 para R$ 59 (2.427,98% a mais)! JOSÉ EDUARDO PORTILHO São Paulo A Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal, regional Ipiranga, informa que entrou em contato com o leitor sr. Portilho para sugerir uma renegociação que poderá reduzir o valor de algumas taxas, já que será revista a relação entre o valor do bem e o valor do empréstimo e, se houver o resgate de alguns bens, o aumento da relação de outros contratos. Prevê que, com os novos cálculos, os valores podem ficar menores. Esclarece que envida todos os esforços para reduzir os encargos de seus empréstimos para deixar a cobrança mais justa. Ressalta que, em sintonia com as decisões macroeconômicas do governo federal, repassa as alterações de juros para seus produtos e exemplifica que em maio a taxa de juros mensal do penhor baixou de 2,25% para 2,10%. Obrigado por nada Gostaria "dar os parabéns" aos motoristas das linhas 004 São Bernardo do Campo (Parque Alvarenga) - São Paulo (Terminal Sacomã) e a 431 São Bernardo do Campo (Jardim das Palmas) - São Paulo (Terminal Sacomã) da Viação Riacho Grande. Eles ignoram os passageiros que dão sinal no ponto da Rodovia Anchieta e passam a 80 km/h na terceira e até na quarta pista. "Agradeço" o departamento de marketing da empresa, que colocou um letreiro de fundo vermelho com o nome da linha escrito em branco. Com o sol batendo e a velocidade do ônibus, nem uma águia consegue enxergar. Não posso deixar de lado a "excepcional competência" do departamento de logística que programa a saída das duas linhas nos mesmos horários já que 80% do trajeto delas é o mesmo. Enviei queixas à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/SP) e, nada. Ainda tenho de desembolsar R$ 3,60 por viagem para trafegar uns 6 quilômetros em um pouco mais de 10 minutos. ALEXANDRE PEREIRA São Paulo A Assessoria de Imprensa da EMTU/SP esclarece que não constataram irregularidades nas linhas citadas em relação ao pedido de parada pelos motoristas nas últimas fiscalizações feitas. Diz que é necessário informar o prefixo do ônibus, a data e o horário da irregularidade para o condutor ser identificado para que a pena prevista, conforme os critérios da operadora, possam ser aplicada. Explica que essas linhas fazem parte da área 5 da Região Metropolitana de São Paulo (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul) a qual há estudos para a concessão das linhas intermunicipais por licitação pública e o contrato, a ser assinado com o vencedor do certame, prevê a inclusão de ônibus novos com letreiros luminosos legíveis. Responde que as partidas das linhas 004 e 431 são em horários alternados, com espaçamento médio de 15 minutos, coincidindo apenas em alguns momentos ao longo do dia. Ressalta que, apesar da coincidência de parte do itinerário das duas linhas, os serviços foram criados para atender demandas específicas em determinados trechos, em benefício dos usuários. Gato do vizinho Minha empresa fica na Estrada M? Boi Mirim ao lado de um terreno invadido e os vizinhos fazem "gatos" (desvio do sinal) de minha linha telefônica. Usam quando ninguém da companhia tem acesso: aos domingos e durante a madrugada. A fatura chega a R$ 200 mensais. Já me queixei, mas a Embratel insiste que a cobrança procede. Sob a pena de ter meu nome na Serasa, pago a conta. Já tive esse mesmo problema com uma outra linha, só que da Telefônica. Eles rastrearam o gato após intermédio do jornal e resolveram o problema. Por isso, escrevo novamente. VALDERCI MACHADO São Paulo A Assessoria de Imprensa da Embratel informa que, após análise técnica, não foi constatada nenhuma irregularidade na linha do leitor sr. Machado e as ligações cobradas são procedentes.