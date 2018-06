Cartas Mudanças na sinalização Com o desvio na Avenida Francisco Morato, na altura do n.º 2.000, colocaram uma placa de proibido estacionar no quarteirão da Rua Lício Marcondes Amaral, de sentido único. Vários carros foram multados depois disso. No entanto, no dia seguinte, a placa estava coberta com um plástico preto. Os guardas falaram para tirarmos uma foto e a enviarmos quando a multa chegasse. Fiz todos os procedimentos, mas tenho de pagar a multa mesmo assim. Acredito que não leram o recurso e, talvez, tenham jogado a foto fora. Vários moradores tiveram o mesmo problema. SONIA REGINA B. SCHIMIDT São Paulo Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, informa que a sinalização de regulamentação de estacionamento na Rua Lício Marcondes do Amaral foi instalada em 21 de fevereiro como parte das ações preparativas para a adequação do sistema viário adjacente à Avenida Professor Francisco Morato, por conta da interdição para as obras da Linha-4 do Metrô. Como o trânsito na região das obras se mostrou melhor do que o estimado e para atender ao pedido dos moradores as placas foram cobertas (de maneira segura e eficiente) em 27 de fevereiro e retiradas definitivamente logo em seguida. Quanto à multa, diz que, em consulta no sistema do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), verificou que não foram interpostos defesa da autuação nem recurso, o que poderá ser feito até 1.º de junho, quando vence a multa. Mais informações podem ser obtidas em: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/transportes/dsv/jari. Speedy indisponível Desde 27 de março tento transferir na Telefônica o endereço de meu Speedy. Abri protocolos, mas, quando telefono, a central de relacionamentos diz que eles não existem e que tenho de fazer uma nova solicitação. Também tentei entrar em contato com a Ouvidoria, mas sempre está fora do ar. ROBERTO AMADO BARZELLAY São Paulo A Telefônica informa que entrou em contato com o sr. Barzellay para dar os esclarecimentos necessários. O leitor comenta: Fui obrigado a pedir o cancelamento do Speedy e aguardo ser ressarcido, pois cobraram os meses de março e abril. Sem representantes Triste ilusão acreditar que nossos políticos nos representam. O governador vetou a lei que proibia a venda de alimentos gordurosos ou açucarados nas escolas de São Paulo. Esse é um problema de saúde pública e deve ser combatido sempre. Se o projeto apresentava falhas ou se estava incompleto, deveria ter sido aprimorado por nossos "representantes". FERNANDO VASCONCELLOS São Paulo Perigo em travessia Os pais dos alunos e a direção do Colégio Santa Maria, no Jardim Marajoara, São Paulo, solicitaram à CET a colocação de sinalização na portaria da Rua Engenheiro Allyrio H. de Mattos, onde há um grande fluxo de veículos em alta velocidade nos horários de entrada e saída dos alunos. Nesse local, os motoristas não reduzem a velocidade por causa das crianças. Para atravessar a rua, todos têm de correr. Pedimos que coloquem um redutor de velocidade antes e depois da portaria, duas faixas de travessia de pedestres e placas de sinalização. A única sinalização que há no local é a de proibido estacionar, que fica ao lado da portaria onde os funcionários da CET adoram aparecer para multar. Às vezes, uma viatura fica no local e os policiais tentam organizar o trânsito, mas nem sempre são respeitados. ADRIANA NOBILI São Paulo Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, informa que há um projeto prevendo alteração geométrica e nova sinalização para o cruzamento da Rua Eng. Allyrio H. de Mattos com a Avenida Sargento Geraldo Santana, e que será feito de acordo com o cronograma da CET. A leitora comenta: Recebi essa resposta em abril, mas nada foi feito até hoje. Por ser área escolar, pensei que dariam prioridade. Toda frota na linha Quando a Prefeitura de São Paulo agendará a inspeção para ônibus? JACQUES FONTANA São Paulo Cidadão esquecido No dia 21 de maio, às 8h40, na Praça Ramos de Azevedo, nº. 131, mais um morador de rua morreu por fome, frio, descaso ou ausência do poder público. ADVALDO ALVES DA SILVA São Paulo