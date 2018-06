Cartas Problemas com a Telefônica No início de abril recebi um kit Speedy que não solicitei à Telefônica. No dia 8, depois de várias tentativas de contato, consegui pedir o cancelamento desse serviço. A atendente deu o número de protocolo e disse que foi um lamentável equívoco, mas já estava resolvido. Contudo, no dia 13 de maio recebi a fatura de minha linha telefônica com a cobrança do serviço de Speedy. Tentei mandar um e-mail para a Ouvidoria da Telefônica, entretanto, o serviço está indisponível. Telefonei para a central de atendimento para pedir o telefone da Ouvidoria. Porém, o número sempre dá sinal de ocupado. Solicito a ajuda do jornal para que o problema seja resolvido. Peço à Telefônica que estorne os valores cobrados a mais na próxima fatura e, se possível, a envie em prazo hábil para pagá-la. RENATO TOKIHARU ISSATUGO São Paulo A Telefônica informa que enviou a segunda via da conta de maio para o leitor sr. Renato Tokiharu Issatugo com os ajustes necessários e prorrogação da data de vencimento. A empresa diz que entrou em contato para dar esclarecimentos, lamentar e pedir desculpas pelos transtornos causados. O leitor confirmou que sua esposa tinha recebido um telefonema de uma funcionária da assessoria de imprensa da Telefônica. Mas, até o fechamento da coluna, o leitor não recebeu a fatura que vencerá no dia 5. O sr. Issatugo informou que consultou a fatura pelo site da empresa e constatou que agora os valores estão corretos. Se até a data do vencimento a cobrança não chegar em sua casa, ele pagará a fatura que está na internet. Vacinação contra gripe Tenho asma grave crônica e, em 7 de maio, fui ao Posto SUS da Rua Serra de Jairé, na Água Rasa, para tomar a vacina contra gripe e pneumonia. Apesar de ter recebido uma recomendação médica e a Secretaria de Estado da Saúde ter liberado a vacina para pessoas com o meu diagnóstico, a enfermeira-chefe se negou a me vacinar alegando que o posto não tinha vacina contra pneumonia e somente pessoas com mais de 60 anos poderiam ser imunizadas contra a gripe (tenho 49 anos). Disse ainda que, se sobrassem vacinas, ela poderia analisar o meu caso. Recebo auxílio-doença equivalente a um salário mínimo e não tenho condições financeiras para pagar mais de R$ 100 pela vacina numa clínica particular. Sem a imunização poderei ter problemas neste inverno, e o custo para a rede pública de Saúde poderá ser maior com internações, exames e medicamentos do que com a vacina. O SUS, pelo 150, disse que não poderia fazer nada, mas que eu deveria ligar para a Secretaria da Saúde do Estado, que afirmou que eu deveria ter recebido a vacina e sugeriu que eu fizesse uma queixa na Ouvidoria, mas lá ninguém atende o telefone. MARIA JÚLIA MADUREIRA São Paulo A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que a Campanha de Vacinação contra gripe, iniciada em 25 de abril, teve suas duas primeiras semanas de atuação destinadas à imunização de pessoas com 60 anos ou mais. Por orientação do Ministério da Saúde, somente após 8 de maio os grupos de risco começaram a ser vacinados. Informa que a leitora sra. Maria Júlia Madureira, integrante de grupo de risco por ser asmática crônica, já recebeu as doses solicitadas da vacina contra gripe e pneumonia, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Água Rasa, na terceira semana da campanha. A leitora confirmou que foi vacinada no dia 26 de maio. Gasolina adulterada No dia 25 de maio, no caminho para Ilhabela, a gasolina do meu carro estava acabando e abasteci num posto da Rodovia dos Tamoios. Coloquei R$ 50 de combustível a um custo de R$ 2,60 o litro. Entre as cidades de Caraguatatuba e São José dos Campos, o carro começou a "soluçar" até quase "morrer". Como o tanque estava quase vazio, não há dúvidas de que a gasolina desse posto estava adulterada. Em Ilhabela completei o tanque de combustível num posto conhecido para tentar minimizar o problema. Porém, tinha tanta sujeira no tanque que o carro parou. Fiz uma denúncia na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Muitos dizem que essa denúncia não vai dar em nada. LUIZ ANHAIA MELLO São Paulo A Agência Nacional do Petróleo esclarece que o Centro de Relações com o Consumidor da ANP (CRC) registrou a denúncia do sr. Mello em 1.º de junho e o leitor recebeu um número de protocolo, o qual poderá usar para fazer consultas. Explica que a denúncia será encaminhada à área de fiscalização da ANP para providências e que o leitor receberá um e-mail.