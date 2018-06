Cartas Aterro Sanitário São João Quanto de lixo tem sido depositado até o momento e qual é o prazo para o encerramento definitivo do Aterro Sanitário Sítio São João? Ainda vemos carretas de lixo cruzando as Avenidas Ragueb Chohfi e Bento Guelfi, na zona leste. Mas, de acordo com o plano aprovado, a região seria atendida por pequenos caminhões e até o dia 18 de maio o trabalho nesse aterro seria encerrado. Parece que as coisas ainda continuarão do mesmo jeito, sem termos a garantia de que as deliberações sejam cumpridas. DÉCIO JOSÉ DE LIMA São Paulo A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) informa que na decisão relativa ao encerramento do Aterro Sanitário Sítio São João foi determinado que a quantidade de lixo depositada diariamente não poderia ultrapassar 2.400 toneladas. A companhia diz que está acompanhando devidamente o cumprimento das exigências técnicas, em razão das quais o referido local poderia continuar recebendo o lixo proveniente de coleta pública. A Agência Ambiental verificou que não só as determinações vêm sendo respeitadas pelos responsáveis pela operação do aterro, como também a quantidade diária de lixo destinada ao local se reduziu significativamente, para cerca de mil toneladas por dia. Por consequência disso, ou seja, da diminuição da quantidade diária de lixo disposta, o prazo inicialmente previsto para o encerramento do aterro, de 11 meses, acabou por se estender até que a massa total de resíduos autorizada seja atingida. Acrescenta que está acompanhando o processo de encerramento do aterro até que ele esteja completamente finalizado. Regularização de CPF Estive nos Correios para obter a segunda via de meu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Conforme as instruções fornecidas, depois de 48 horas, retornei para solicitar a cópia. Ao verificar sobre os meus dados no site da Receita Federal, encontrei informações sobre pendências relacionadas ao meu nome. Vivi no exterior por mais de 24 anos e fui declarado isento até 2007, quando o referido órgão não mais aceitou essa condição. Não posso reabilitar meu CPF e não sei o que eu devo fazer. LUIZ ALBERTO CHAGAS DE CASTRO São Paulo Carlos Eduardo L. Mantovani, da Comunicação da Superintendência da Receita Federal Brasileira de São Paulo (RFB/SP), explica que para regularizar o CPF é preciso comparecer a um dos Centros de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal (CAC) especializados em serviços de CPF. O horário de atendimento é das 7 às 19 horas. Os endereços de atendimento em São Paulo são: Poupatempo Sé - Praça do Carmo s/n, na saída Anita Garibaldi do Metrô Sé, no centro; Poupatempo Itaquera - Avenida do Contorno, n.º 60, ao lado do Metrô Corinthians-Itaquera, em Itaquera; ou no CAC Santo Amaro, na Rua Padre José de Anchieta, n.º 76, em Santo Amaro. As informações sobre as pendências existentes e os procedimentos para regularização são protegidas por sigilo fiscal, portanto, só poderão ser fornecidas ao próprio contribuinte ou procurador legalmente autorizado. Problemas no Jabaquara No bairro do Jabaquara há uma praça abandonada em frente ao 35.º Distrito Policial; um terminal de ônibus com cartazes colados; pichações na Praça Seicho-no-Ie; além do congestionamento por causa do uso indevido das ruas. DOMINGOS ALTOBELLO NETO São Paulo Andrea Matarazzo, secretário das Subprefeituras, explica que uma instituição mantém a Praça Mari Yoshimoto por um termo de cooperação e faz serviços de limpeza, poda e jardinagem. Os técnicos da Subprefeitura do Jabaquara fazem vistorias rotineiras por todo o bairro para fiscalizar se a manutenção feita é adequada. Diz que, na vistoria, não havia nenhum cartaz afixado irregularmente nos terminais. A Lei Cidade Limpa determina a proibição de propaganda até 1 metro dentro do estabelecimento, após esse limite ela é permitida, como também faixas e cartazes da administração pública. Acrescenta que já pediram à instituição que façam a limpeza na Praça Seicho-no-Ie. O leitor comenta: Há cartazes nos pilares do Terminal Conceição. A área ajardinada da Praça Seicho-no-Ie está limpa, mas há entulho na calçada. Ainda há muitos problemas no bairro! Informe-se: O governador do Estado de São Paulo, José Serra, sancionou a lei que obriga as empresas prestadoras de serviços públicos (água, luz e telefone) a emitir um comprovante anual de quitação de débitos. O consumidor paulista terá de manter esses comprovantes só por um ano, então, poderá jogar fora os 12 boletos e arquivar apenas 1 recibo.