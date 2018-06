Mais árvores, mais problemas Há mais de 40 dias pedi à Prefeitura a neutralização de raízes e a poda de uma árvore na Rua Cônego Eugênio Leite, pois as raízes levantam a calçada e os galhos rompem a fiação. Me deram um n.º de protocolo, e quando liguei informaram que o pedido ''''ainda não chegara à Secretaria de Saúde''''. Eu realmente não sabia que essa secretaria também cuidava da saúde de árvores. ROGER CAHEN Jardim das Bandeiras Sub Pinheiros responde: ''''Após vistoria da nossa engenheira agrônoma, constatou-se que a árvore (Magnólia amarela) precisa de uma leve poda de levantamento e limpeza da copa, além de corte das raízes superficiais, devido aos danos no passeio. Podamos a copa em 17/7 e a poda das raízes está marcada para este mês.'''' NILTON ELIAS NACHLE Subprefeito Continuando no tema da carta do sr. Arlindo Rigonatti (Pedido de poda de árvore, 14/7), a que a Prefeitura respondeu que ''''a demora no atendimento será verificada'''', informo que espero por uma poda há mais de quatro anos. Tenho vários protocolos, e em 9/5 me disseram que ainda não sabiam quando é que o pedido seria atendido. ELAINE RIBEIRO GOZZANI Alto da Lapa A Sub Lapa responde: ''''Em vistoria da árvore (chapéu de sol), o laudo indicou poda de limpeza. Não constamos nenhum risco - portanto, segundo o cronograma de atendimentos de urgência, esperamos fazer o serviço em 60 dias.'''' *A árvore foi podada dia 17. Carta 19.039 Uma grande favela Em 27/2 (carta de 25/6), reclamei na Sub Campo Limpo da favela que se está formando entre as Ruas Dr. Soter de Faria e Guilherme Dumont Vilares. Apesar do consenso de que as árvores são necessárias para a cidade, a subprefeitura nada faz para coibir esse problema, que se alastra por outras regiões do bairro, como no Panamby, perto do Colégio Porto Seguro, e no Real Parque, perto da Marginal do Rio Pinheiros. Será que o futuro do Morumbi, uma das poucas áreas verdes existentes, é tornar-se uma grande Paraisópolis ? ROBERTO MENDES COELHO Vila Andrade Sub Campo Limpo responde: ''''Há dois processos em andamento na Coord. de Planejamento-Desenvolvimento Urbano desta subprefeitura para o trecho entre as Ruas Dr. Soter de Faria e Guilherme Dumont Vilares. O 1.º intima o dono da área a paralisar a obra, e o 2.º intimou os moradores a desocupar a área invadida (viela). Uma ação fiscal de intimação aos moradores foi feita recentemente, com auxílio policial. O processo continuará até a reintegração de posse da área.'''' Carta 19.040 Um pedido antigo Em frente de casa (Rua França Pinto, Vila Mariana) há uma árvore muito antiga e cheia de cupins. Os galhos, já secos, se estendem para cima do telhado da garagem e se enroscam nos fios. Numa chuva mais forte haveria risco de problemas na fiação, no telhado ou até de incêndio. Contatamos a Prefeitura, que não tomou nenhuma providência; e o telefone só dá ocupado. O Instituto Biológico diz que não é de sua alçada, e cobraria R$ 200 para retirar os cupins. A Eletropaulo diz que a situação não é de emergência e que não pode deslocar uma equipe só para verificar o problema. Estamos à mercê do nada, esperando que ocorra um desastre para que os órgãos a quem pagamos impostos façam algo. ZAQUIE MEREDITH Vila Mariana A Sub Vila Mariana responde: ''''Nos próximos dias (resp. do dia 17) faremos vistoria na Rua França Pinto para ver qual a melhor solução para o caso e executá-la. Agradecemos o alerta, que nos permite presteza na atuação.'''' Carta 19.041 Jogo de dominó Hoje, dia 27/7, um caminhão do Alô Limpeza está parado diante de casa desde as 10 horas, e a maioria dos funcionários (umas 12 pessoas) joga dominó. São 11h40, e o jogo continua. RICARDO MEIRELLES Brooklin A Secret. de Serviços responde: ''''Encaminhamos a queixa à empresa Evolu (que presta serviços de varrição à cidade), que deverá tomar medidas em ref. à conduta dos funcionários e responder aos questionamentos do morador.'''' N. da E.: Em princípio, não vemos porque as pessoas não podem se distrair num jogo de dominó enquanto esperam a hora de trabalhar. Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para sprec@estado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.