Cartas Proposta não cumprida Contratei um pacote da NET o qual pagaria R$ 49,90 por três meses e após este período R$ 99,90. Porém, recebi uma fatura a qual cobravam R$ 73,90 pela TV NET e R$ 72 pelo NET Virtua. Entrei em contato com a central de atendimento, mas como se fossem robôs, os atendentes sempre respondiam "não temos nenhuma informação sobre isso em nosso cadastro". Encaminhei por e-mail e por fax a cópia da proposta que assinei, mas, segundo os atendentes, a central fica em Campinas e o fax localizado na cidade de Americana, portanto, não poderiam confirmar o recebimento. Uma atendente disse que essa promoção não existia e outro funcionário me aconselhou a ir pessoalmente até a empresa. LUCIANE MORETO São Paulo A NET informa que entraram em contato com o irmão da cliente, sr. Márcio, para esclarecer todas as informações referentes as promoções do pacote contratado e prazo de validade. A leitora comenta: É mentira, pois entrei em contato com a empresa uma semana antes do vencimento da fatura e conversamos pelo telefone até o dia 7 de julho, quando fui, pessoalmente, à NET para levar a proposta que eu havia assinado. Só assim resolveram a questão. Segundo um funcionário, os atendentes do teleatendimento tem autonomia para alterarem o contrato de acordo com os faxes e e-mails encaminhados. Ele abriu um protocolo para que avaliassem o por quê não resolveram o problema pelo telefone, mas ainda não me retornaram. Aliás, a titular da contrato sou eu, portanto, as explicações deveriam ser passadas a mim e não para meu irmão. Trens novos? Veicula na rádio uma propaganda dizendo que que o governo reformou 17 estações da CPTM, sem citar os nomes dessas estações. Será que poderiam dizer quais são para que possamos visitá-las e ver essas reformas? Dizem que reformaram também 27 trens da CPTM, que já estão rodando. Em que linhas estão rodando? No trecho de Amador Bueno a Itapevi, por exemplo, há apenas dois trenzinhos, de mais de 50 anos, que rodam a 10 km por hora e somente um foi pintado de vermelho; quanto aos trilhos e dormentes, eles são os mesmos do século passado. ALBERTO NUNES Itapevi Recurso contra multa Trafegava pelo Morumbi quando o trânsito parou no momento em que eu passava por um cruzamento, avancei para não ficar no meio da rua impedindo o tráfego. Mas o agente da CET interpretou que eu avancei o sinal vermelho. Fiz o recurso da multa indevida e a paguei antes do vencimento. Há mais de dois meses aguardo uma resposta da CET, o que é um desrespeito ao cidadão! ANTONIO GALLUCCI São Paulo Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, informa que o leitor poderá fazer a consulta do andamento do recurso de multa pelo site http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/transportes/dsv/jari informando o Renavam do veículo autuado. Descaso com a gripe Meu filho fez o exame para diagnosticar se ele tem a gripe H1N1 no dia 1.º de julho 2009 e até agora o resultado ainda não saiu. O menino estuda em uma escola onde houve quatro casos confirmados e ele está internado com pneumonia. É com tristeza que recebi a notícia da morte da menina de Osasco. Fico admirado com as autoridades que dizem que esse foi um caso isolado e que estão dando toda a atenção para o assunto. Mentira! JOÃO TEIXEIRA Cotia Esclarecimento: Em relação à carta Em busca da cidadania, da sra. Itana Alves, a Companhia do Metrô esclarece que o embarque preferencial é liberado para pessoas com deficiência, com crianças, gestantes, idosos, policiais em serviço e pessoas com dificuldade de locomoção, inclusive seus acompanhantes. O Metrô realiza uma triagem, porém algumas pessoas que aparentemente não possuem algum tipo de deficiência, apresentam documentação que comprovam essa condição, tendo, assim, seu acesso liberado. Esse fato pode gerar a impressão de que o acesso não está sendo devidamente controlado. Todos os funcionários da Companhia são orientados e cobrados para oferecer um atendimento pronto, cortês e correto aos usuários, priorizando sempre a moderação nas palavras e gestos. Sempre que os usuários presenciarem atitudes inadequadas dos empregados, devem identificar o funcionário envolvido e comunicar o fato à supervisão da estação. O Metrô está investindo na melhoria das condições de transporte no que tange à lotação dos trens.