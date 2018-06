Cartas Contrato de fidelidade? Fiz uma assinatura de TV pelo site da NET. Cliquei no ícone TV Digital e escolhi o plano estilo, cuja promoção dizia que pagaria R$ 49,90 nos primeiros 4 meses e que teria direito a ser sócio do Premier Futebol Clube (PFC) pagando R$ 42 nos 3 meses subsequentes. Após a instalação de um receptor usado e em mau estado, liguei para a NET para que fosse instalado também o PFC a que eu tinha direito, com os devidos descontos, mas fui informado pela atendente de que o receptor era analógico e que, por isso, eu não poderia assiná-lo. A funcionária disse que a NET iria trocá-lo por um digital sem custo algum. Foi marcada uma visita técnica, mas o funcionário não apareceu. Entrei em contato de novo, repetindo as explicações e marcaram nova data, 7 dias depois, mas o técnico não apareceu outra vez. Liguei para a NET para desistir da assinatura, já que a empresa não havia cumprido o contrato, e fui informado de que teria de pagar multa por quebra da fidelidade! Disse à atendente que quem havia quebrado o contrato tinha sido a NET e ela sugeriu que eu entrasse em contato com a Ouvidoria, o que fiz por duas vezes, mas de nada adiantou. Até hoje a NET não disse nada sobre a não cobrança da multa nem sobre o pagamento do débito automático, que eu sustei por precaução. Gostaria que a queixa fosse publicada para alertar outros incautos como eu que ainda acreditam em seus direitos. ELIO BARRETO AGULHA São Paulo Fernanda Piccablotto, da Gestão de Clientes da NET São Paulo, disse que a empresa entrou em contato com o sr. Agulha dia 14 de julho e que ele decidiu cancelar os serviços. Inscrições para o Enem Estou há uma semana tentando fazer minha inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sem sucesso. O prazo venceu na sexta-feira. Acho um absurdo um exame tão importante não ter um sistema adequado para atender à demanda e não oferecer alternativas. Haverá uma prorrogação da data ou os estudantes pagarão o preço? Liguei para o Ministério da Educação e a resposta foi que todos deixaram para a última hora. Será que uma semana de antecedência é última hora? JANAINA SOUSA Santo André O Ministério da Educação informou que as inscrições foram prorrogadas até as 23h59 de hoje. Na lista negra Ao consultar a Serasa, fiquei surpreso em saber que meu CPF está classificado num grupo que, segundo esse novo serviço, tem mais de 80% de probabilidade de seu portador ficar inadimplente nos próximos 12 meses. Isso é um absurdo! Desde quando a Serasa tem o direito de rotular dessa maneira uma pessoa que paga todos os compromissos em dia e não está na lista de inadimplentes? Creio que isso é ilegal. Quais são as justificativas para essa segregação? PERSIO PIAGGE São Paulo A Serasa não respondeu. Descaso do INSS Meu marido deu entrada no pedido de aposentadoria em 5 de janeiro. No dia 16 de fevereiro, recebeu uma carta da Previdência informando que o pedido havia sido indeferido, pois algumas guias não haviam sido computadas. Após a correção, ele deu entrada, de novo, em 11 de março. Mas até hoje não conseguimos obter informações, nem pelo telefone 135. Onde se encaixam as instruções do governo Lula de conceder a aposentadoria rapidamente? IVANETE A. DA GRIGOLETO AZZONI São Paulo Meu pai entrou com processo referente à diferença de aposentadoria em 1994. Há cerca de 1 ano ele recebeu uma correspondência dizendo que o benefício havia sido concedido e que deveria aguardar outra carta em casa. Desde então, mensalmente, ele se encaminha à Previdência para obter informações sobre o processo, mas a resposta é sempre a mesma: que o benefício foi concedido, devendo aguardar a correspondência. ANDRÉ R. FRANÇA São Paulo O INSS não respondeu. E agora? Em resposta à reclamação do leitor sr. Marcio Pitliuk (Calçadas esburacadas, 17/7), o secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, informou que a manutenção das calçadas é, por lei, responsabilidade do proprietário do imóvel. Então quem deve consertar a calçada da Rua Tomé de Souza, n.º 30, Alto da Lapa, onde funciona há muito tempo o Centro de Prevenção e Assistência DST/Aids - Paulo César Bonfim, da Secretaria Municipal da Saúde? EDIMÉA TOLEDO ROSA São Paulo