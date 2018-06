Cartas Carta 19.221 Atraso em vôo da TAM No dia 9/7 viajei para Nova York pela TAM com seis familiares. O vôo deveria sair às 8h40, mas saiu depois das 10h15, em um atraso nitidamente planejado para permitir o acesso de passageiros que vieram de outros vôos, também atrasados. Com isso, perdemos a nossa conexão para Washington DC e tivemos de comprar passagens adicionais. Durante o vôo, manifestamos aos comissários de bordo o temor de perder a conexão, principalmente por causa dos meus sogros, que já são bastante idosos. O pessoal até prometeu nos ajudar, mas em nenhum momento tivemos alguma assessoria, seja na imigração, na seção de bagagens ou na saída do terminal - o que contribuiu para a perda da conexão. Na volta para o Brasil, o vôo atrasou quatro horas - e durante toda a espera não recebemos nem um lanche. Fizemos queixa, mas dois meses depois ainda não nos ressarciram, pois a empresa alega que o contrato de transporte foi cumprido, já que chegamos a NY, ainda que com atraso. A TAM não se responsabiliza pelas conexões nem responde por que se omitiu na assistência à nossa chegada, já que a culpa do atraso do vôo foi dela. JOÃO LUÍS HAMBURGER Capital A TAM responde: "O atraso do vôo JJ-8082, São Paulo/Nova York, no dia 9/7, foi causado por um imprevisto operacional no embarque de passageiros. Cumprimos o contrato de transporte firmado conosco até o destino final. Infelizmente, a empresa não pode se responsabilizar por conexões contratadas separadamente com outras empresas aéreas." Carta 19.222 Longa espera TAM É um absurdo o descaso da TAM com os clientes. No dia 28/9 tentei contatá-los, e fiquei 2 horas ouvindo que ?sou importante?. Tentei o atendimento pela net, mas a informação foi que havia problema na Central e o atendimento seria ?um pouco demorado?. Não acho 2 horas ?pouco demorado?. O problema é constante, pois jamais consegui emitir passagens sem esperaa de 50 minutos. FERNANDO FAY Capital A TAM responde: "Registramos momentos de sobrecarga de ligações na Central devido à transição para novas instalações. Repassamos o alerta do cliente à gerência de Atendimento, que está atenta a qualquer alteração dos níveis de qualidade do serviço." Carta 19.223 Longa espera GOL Infelizmente, o apagão no atendimento da GOL continua. Não consigo utilizar os cupons de desconto ao fazer check-in pela internet e fiquei 50 minutos ao telefone para resolver o caso. FLÁVIO AUGUSTO ESTEVES Capital A GOL responde: "O cliente usou os cupons de desconto em 2/8. Direcionamos as reclamações sobre o atendimento prestado ao cliente para o departamento responsável, que está ciente do ocorrido e tomará providências." Carta 19.224 Por falta de aviso A aviação virou uma grande piada no Brasil. Neste instante (carta de 3/10), minha mulher e minha filha estão no Aeroporto de Congonhas. Elas deveriam embarcar às 22h10 para Rio Preto (SP), pela GOL, mas o vôo foi antecipado e eles não avisaram ninguém. Agora elas terão de voltar amanhã, para embarcar às 14 hs. Creio que é hora do ministro da Defesa Nelson Jobim mandar contratar outras companhias, sérias que respeitem os passageiros, pois pelo jeito não adianta multá-las. OLAVO PRÍNCIPE CREDIDIO Morumbi A GOL responde: "Por causa das restrições ao tráfego aéreo no Aeroporto de Congonhas impostas desde 1/10, algumas decolagens sofreram alterações. Infelizmente, esse foi o caso do vôo em que a família do sr. Olavo embarcaria. Por isso, transferimos as reservas para o dia 4. Pedimos desculpas pelos transtornos, pois não fazemos alterações de forma proposital nem tomamos nenhuma medida movidos pela intenção de prejudicar os nossos clientes. Encaminhamos esta queixa aos setores responsáveis." D. Georgina, mulher do sr. Olavo, informa que tem problemas de locomoção, e que se a empresa tivesse avisado a mudança antes do horário do vôo, ela poderia ter evitado vários problemas. A leitora teve de transferir o dia de uma consulta médica em Rio Preto, além de ter de dormir na casa da filha, no bairro de Mirandópolis, por ser mais perto do aeroporto do que a sua casa no Morumbi.