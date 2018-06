Cartas Carta 19.297 Os barulhos da Bela Vista Moro há 6 anos na Rua Arthur Prado (Bela Vista), cercado pelo barulho do comércio ao redor. A padaria ao lado ampliou as instalações e removeu o antigo exaustor, muito barulhento - só que o novo faz ainda mais barulho, além dos ventiladores de resfriamento no fundo da casa. Do outro lado há um estacionamento que lava carros com aspiradores e esguichos de alta pressão, também ruidosos. Eles não têm instalações para lavagem, muito menos licença. A escola maternal próxima não tem proteção anti-ruído e faz festas com alto-falantes. As crianças, claro, gritam e falam alto. Se eu, que moro no 7.º andar, me incomodo com o barulho, imagine quem mora mais perto. E a vizinha tem um pitbull que passa a noite latindo. Já reclamei à Prefeitura, Psiu, polícia e bombeiros, sem resultado. CARLOS G. S. MALDONADO Bela Vista A Prefeitura responde: "Os fiscais da Sub Sé constataram que a padaria da Arthur Prado tem licença de funcionamento. Quanto ao estacionamento e à escola, a equipe programou vistorias para que os donos apresentem a documentação de funcionamento. Se a documentação não for apresentada no prazo e a situação seja irregular, haverá processo que pode levar ao fechamento. O Psiu fez vistorias em outubro para verificar se o ruído estava dentro dos níveis legais." MÁRIO JORDÃO TOLEDO LEME Subprefeito da Sé O leitor informa que o caso do estacionamento foi resolvido, a escola ainda faz barulho e trocaram o refrigerador da padaria por um mais silencioso, mas ainda há barulho. Carta 19.298 Lixo, ratos e barulho Nós, moradores do Condomínio Edifício Jandaia, Rua Luís Coelho 108, pedimos a atenção dos órgãos públicos para o Restaurante Bovinu?s, na Rua Augusta 1.513, pois sofremos há tempo devido ao cheiro de gordura, restos de alimentos que não são bem ensacados e a proliferação de ratos. O pior é o barulho das festas durante a semana, principalmente às 6.ªs feiras, que perturbam o descanso de crianças, estudantes, idosos e demais moradores. Procuramos o gerente do restaurante que se comprometeu a resolver o caso, mas nada foi feito. Já registramos queixa no Psiu, sem resultado. O lugar tem concessão para funcionar como casa noturna? Fizeram alguma fiscalização? Quando? E a Vigilância Sanitária? Pagamos altos impostos, mas quando precisamos de um órgão público não temos retorno. REYNALDO PUEBLA - síndico Condomínio Edifício Jandaia A Prefeitura responde: "A fiscalização da Sub Sé está atenta a todos os estabelecimentos situados na região. O restaurante não tem licença de funcionamento (o pedido está em andamento) - mas devido a isso, a casa está enfrentando ação fiscal e poderá ser interditada. Quanto aos roedores, a SMS informa que em 25/9 a Vigilância Sanitária vistoriou o local e não encontrou sinal que indicasse a existência de ratos no restaurante. A casa tem documentos de desratização e dedetização e certificado decontrole de pragas em dia, mas os agentes encontraram problemas técnicos, como o armazenamento de lixo. O restaurante recebeu um prazo para se adequar às exigências, depois do qual faremos nova vistoria. O Psiu havia agendado vistoria para o fim de outubro." MÁRIO JORDÃO TOLEDO LEME Subprefeito da Sé O leitor informou em 22/11 que os problemas continuam. Na 2.ª feira 12/11, uma bateria de escola de samba não deixou ninguém dormir. E o cheiro de gordura também permanece. Carta 12.299 Atrapalhando o tráfego A CET e a Prefeitura marcaram um tento que merece uma medalha por reformar as calçadas da Avenida Paulista. Qualquer engenheiro saberia reformá-las sem mexer no trânsito, mas preferiram o caminho mais fácil: atrapalhar o trânsito. Fazer o trabalho à noite, nem pensar. JOAO U. STEINBERG Capital A Prefeitura responde: "Profissionais de diferentes áreas estudaram o plano de reforma da Paulista com o objetivo de causar o mínimo de transtorno a quem circula ou mora na região. O horário das obras é das 6 às 22 horas, de 2.ª a 6.ª feira; das 6 às 20 horas aos sábados, e das 8 às 17 horas aos domingos, definidos em função do conforto da população em geral, e uma equipe de engenheiros de trânsito (CET) definiu o melhor modo de organizá-lo. A Sub Sé está aberta às sugestões de todos os cidadãos." MÁRIO JORDÃO TOLEDO LEME