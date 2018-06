Cartas Carta 19.304 Cuidados com São Mateus Faz tempo que camelôs trabalham na Av. Mateo Bei, em São Mateus, em barracas no final da avenida que dificultam o trânsito dos pedestres, além do abuso do espaço público e sonegação de impostos. Hoje, 5/11, eles sumiram, talvez devido à visita do prefeito à região. O boletim da Sub São Mateus de março anunciou que já instalara mil m² da nova calçada de piso intertravado (de um total de 12 mil), concluídos em 60 dias se não chovesse. Já é novembro e ficaram nos mil. E agora virá uma comitiva para ver como ?ficou bonito?. A calçada da Pça. Felisberto Fernandes não pode ser usada pelos pedestres, porque os camelôs tomaram conta! M. C. São Mateus A Sub S.Mateus responde: "O leitor tem razão: a avenida está mais bonita porque foi recapeada/sinalizada, os postes de luz foram trocados, parte das calçadas foi substituída e outra está em obras. Estamos acabando com a poluição visual. Lamentamos apenas o equívoco em ref. aos camelôs, pois trata-se apenas de suspensão por três dias do TPU, para recadastrarmos e colocarmos as barracas conforme a lei. Esta sub atua de maneira transparente e comunicou a suspensão à Assoc. dos Vendedores Ambulantes e divulgou-a em jornais e circular distribuída aos ambulantes. Não temos conhecimento de que alguma comitiva nos visite nos próximos dias, nem o prefeito Kassab, freqüentador assíduo da zona leste (especialmente SM, bairro pelo qual tem carinho especial, bastando ver os investimentos aplicados na região." CLÓVIS LUIZ CHAVES - subprefeito Carta 19.305 Falta de cidadania No dia 1.º/11 à tarde, em bares da Rua Dr. Cesário Motta Jr., perto da Consolação, ?universitários de nossa elite? bebiam em meio ao mar de copos plásticos jogados em bueiros, sem pensar no meio ambiente. O que fazer? Multar os bares? ANA DULCE PITAN MARASCHIN Capital A Prefeitura responde: "Agradeço a preocupação com o Centro, constantemente limpa pelas equipes da Sub Sé. Infelizmente, a falta de cidadania faz com que muita gente continue a jogar lixo no chão, em clara demonstração de desrespeito ao espaço público. Jogar lixo e entulho nas ruas é crime ambiental e quem for pego em flagrante pode receber multa de R$ 500. Nos dias 10/10 e 8/11 limpamos os bueiros da rua mencionada, que é varrida todos os dias." MÁRIO JORDÃO TOLEDO LEME Subprefeito da Sé Carta 19.306 ?Reserva? de vagas A Paróquia Verbo Divino, Rua Alexandre Dumas, Sto. Amaro, usa cones para guardar vagas numa região onde há carência delas. É incrível que a fiscalização nada veja. Outro local onde isso ocorre (segundo a resposta da CET, houve apreensão de cones) é o berçário da Rua Princesa Isabel, ao lado do correio. Ou a CET nada fez ou a escola comprou novos cones. MAURO RIBEIRO GAMERO Capital A CET responde: "Na fiscalização de 26 e 29/10 não constatamos reserva de vagas na Verbo Divino. Já em vistoria na Princesa Isabel esq. com Bernardino de Campos, os fiscais constataram reserva de vagas diante de uma construção civil. Tiramos os cones da rua e alertamos o representante da obra sobre a proibição dessa prática. A CET manterá fiscalização no local para inibir a reserva de vagas." ROBERTO SCARINGELLA - presidente Carta 19.307 Reconstituição de ruas Moro na Rua Pensilvânia, Itaim Bibi. As calçadas da Pe. Antônio José dos Santos, entre as ruas Nova York e Portugal estão em péssimas condições. O calçamento está esburacado, há degraus, carros estacionados ilegalmente e até uma caçamba de lixo na calçada. Tudo isso dificulta o trânsito de pedestres. Vi uma senhora idosa andando com dificuldade, de bengala, e quando, ao ajudá-la, ela se lamentou por ter de passar todos os dias por lá para ir ao supermercado, decidi enviar esta queixa. SÉRGIO FRIEDHEIM Itaim Bibi A Sub Pinheiros responde: "A rua terá todo o passeio refeito ainda este ano (num total de 4.500 m²). Até o fim do ano, esta sub concluirá mais de 60 mil m² de passeios refeitos com total acessibilidade, incluindo as Av.Sto. Amaro, Morumbi, trechos da Faria Lima e Pedroso de Morais, Pça. Luís Carlos Paraná, Rua dos Pinheiros e Teodoro Sampaio." NILTON ELIAS NACHLE Subprefeito