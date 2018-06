Cartaz em posto diz que crianças que choram são atendidas por último

GOIÂNIA - O secretário municipal de Saúde de Rio Verde, João Campos, decidiu pelo afastamento de uma dentista após a descoberta de um cartaz, fixado na parede externa do consultório de odontopediatria do posto de saúde de Rio Verde, a 240 quilômetros de Goiânia. O texto dizia: "crianças que choram serão atendidas por últimos".

Além de abertura de processo disciplinar, o secretário considerou o caso superado. "Todos os pacientes devem ser bem atendidos, receber os cuidados necessários e criança que chora também deve ser atendida, e muito bem atendida, como as demais", disse.

Campos disse estar surpreso com a repercussão do caso, e confirmou ter requerido a suspensão funcional da dentista. "O cartaz estava afixado no local há um ano, e já existiam outras reclamações", disse ele.

Para a coordenadora do Posto de Saúde, Ana Socorro Gonçalves, as chamadas "medidas de humanização" no atendimento dos pacientes deverão ser reafirmadas e observadas. "Não basta retirar um cartaz e sim criar meios que reduzam a ansiedade dos pais e das crianças, nos momentos que antecedem as consultas", afirmou.

A secretaria Estadual de Saúde, em Goiânia (GO), não emitiu nota oficial nem comentou o caso.