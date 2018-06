Cartórios sofrem 2 derrotas no Senado O lobby dos cartórios foi derrotado na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. Um projeto de lei permite que se registre contrato de aquisição de veículo apenas nos Detrans, sem a imposição de fazê-lo também nos cartórios. A comissão poderá ainda fiscalizar convênios entre cartórios e secretarias de Segurança quando tratam de veículos.